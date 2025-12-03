"Absolutna ściema". Wójcik obala narrację koalicji rządzącej dotyczącą Ziobry

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w środę przytoczył list skierowany do niego przez Waldemara Żurka. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny napisał w nim, że decyzja Sejmu o pozwoleniu na pociągnięcie posła PiS Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej nie odnosi się „do celowości łącznego pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej podejrzanego (…) o Trybunale Stanu”.

Włodzimierz Czarzasty poinformował, że koalicja rządząca zdecydowała o zebraniu ponad 115 podpisów klubów koalicyjnych w tej sprawie. – Ta decyzja zapoczątkuje proces przekazania sprawy pana Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu – przekazał.

Ziobro przed Trybunał Stanu? Wójcik: Koalicją kieruje zemsta

Michał Wójcik, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości, pytany przez DoRzeczy.pl o tę sprawę, stwierdził, że „chodzi o ściganie byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego”. – Widać, że koalicją rządzącą kieruje zemsta – dodał.

Polityk PiS zauważył, że „nie udało im się zatrzymać Zbigniewa Ziobry”. – Politycy obecnie rządzący wiedzą doskonale, że proces Zbigniewa Ziobry nie będzie ani sprawiedliwy, ani uczciwy, w tych warunkach w Polsce, które są dzisiaj, bo nie będą w nim brać udziału niezawiśli sędziowie – powiedział.

Michał Wójcik zwrócił uwagę, że posiedzenie aresztowe w sprawie Zbigniewa Ziobry jest wyznaczone na 22 grudnia. – Już wpłynęło pismo, z którego wynika, że zamówili konwój do więzienia. Czyli właściwie orzeczenie zostało już napisane w dniu, kiedy Donald Tusk wypowiedział słowa, że Zbigniew Ziobro powinien zostać aresztowany – zauważył.

"To absolutna ściema"

Poseł ocenił, że „dzisiaj próbują kolejnego narzędzia, jakim ma być wniosek do Trybunału Stanu”.

– Przy czym to jest absolutna ściema, dlatego że wiedzą doskonale, że nie mają większości, żeby postawić kogoś przed Trybunałem Stanu. Podpisy zbiorą, natomiast nie ma możliwości, żeby postawić byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie mają większości kwalifikowanej. Grają Trybunałem Stanu, bo po prostu liczą na to, że ludzie nie rozumieją o co chodzi. Chyba pan Włodzimierz Czarzasty zna przepisy konstytucji i wie, jakie są większości – stwierdził.

Michał Wójcik uważa, że „ogłoszenie dziś przez Włodzimierza Czarzastego tego, że będą zbierać podpisy pod wnioskiem o przekazanie sprawy Zbigniewa Ziobry przed Trybunał Stanu, to przykrywania nieudolności”. – Dzisiaj mamy debatę budżetową, najwyższy deficyt w historii, najwyższe zadłużenie w historii. Wiadomo, że czymś to chcą przykrywać, więc wymyślili sobie taki wniosek. Przez kilka dni będą robić hałas wokół tej sprawy – mówił.

Pytany o to, czy ma wiedzę, czy Zbigniew Ziobro zamierza wrócić z Węgier, odpowiedział, że nie. – Zbigniew Ziobro podejmie kroki w zależności od tego, co się będzie działo w Polsce – dodał.

