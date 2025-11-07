Ziobro złożył wniosek o azyl na Węgrzech? Jednoznaczna odpowiedź posła

Pod koniec października prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. W czwartek Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości. Polityk przebywa obecnie na Węgrzech i, jak przyznał, miał właśnie wracać do kraju, ale w obecnych okolicznościach na razie tego nie zrobi. Czy zatem były minister sprawiedliwości będzie ubiegał się o azyl polityczny w kraju Viktora Orbana?

– Nie złożyłem wniosku o azyl polityczny na Węgrzech. Nie jestem tutaj dlatego, że wyjechałem z Polski, tylko dowiedziałem się, że prokuratura zdecydowała się sformułować kłamliwy wniosek o uchylenie mi immunitetu. Od wielu tygodni była planowana konferencja o praworządności Unii Europejskiej i byłem jednym z gości – powiedział.

Prowokacja wobec Ziobry

Ziobro stwierdził, że powinien wrócić do Polski, ale szykowana jest wobec niego prowokacja.

– Miałem być zatrzymany na podstawie pomówienia i doprowadzony w kajdankach do Sejmu. Zadałem sobie pytanie, czy to jest możliwe. Zadzwoniłem do kilku kolegów prokuratorów, czy to jest możliwe. Każdy z nich po chwili zastanowienia powiedział, że w tych warunkach to jest możliwe. To nie tylko łamanie prawa i przejmowanie telewizji – powiedział.

Odnosząc się do zarzutów, wskazał, że w jego ocenie w Polsce powróciła komuna.

– Krytyka władzy jest zadaniem parlamentu. Wsadzanie do aresztu za krytykę władzy to jest praktyka państw autorytarnych – powiedział.

Przypomnimy, że były minister sprawiedliwości ma usłyszeć łącznie 26 zarzutów, które – według śledczych – dotyczą sprzeniewierzenia dziesiątek milionów złotych z publicznych funduszy. Ostateczna decyzja w sprawie pociągnięcia Ziobry do odpowiedzialności karnej należy teraz do Sejmu.

