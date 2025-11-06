Żurek: Ziobro próbuje zrobić z siebie ofiarę

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze.

Były minister sprawiedliwości ma usłyszeć łącznie 26 zarzutów, które – według śledczych – dotyczą sprzeniewierzenia dziesiątek milionów złotych z publicznych funduszy. Ostateczna decyzja w sprawie pociągnięcia Ziobry do odpowiedzialności karnej należy teraz do Sejmu.

Żurek atakuje Ziobrę

Decyzję w sprawie byłego ministra sprawiedliwości komentował obecny szef tego resortu. Waldemar Żurek stwierdził, że Zbigniewowi Ziobrze wydaje się, że jest "ponad prawem".

– Każdy, kto prowadzi w Polsce nawet małą firmę, wie, że jak się rozlicza z fiskusem albo jak sobie chce odliczyć jakąś maszynę, urządzenie, to wszystko musi być na fakturach, wszystko musi być na określony cel. Jak popełni błąd – puk puk, urząd skarbowy. I robi się kara, poprawka i często jest to nauka na całe życie. I to jest bardzo skrupulatnie przestrzegane. Minister Ziobro, jemu się wydaje, że on jest zupełnie ponad prawem: będę sobie przerzucał tymi środkami. I jeszcze jak się broni – on mówi: ale ja nie wziąłem tego do swojej kieszeni – stwierdził.

Żurek uważa, że polityk PiS próbuje "robić z siebie ofiarę". Bronił również kontrowersyjnej decyzji lekarza o tym, że stan zdrowia Ziobry pozwala na jego aresztowanie.

– Myśmy oczywiście sporządzili taką opinię i lekarze ocenili to, co widzieli, jak się zachowuje minister Ziobro. Wiemy, że minister Ziobro zachowuje się w ten sposób, że jak jest w jakiejś sprawie pokrzywdzonym, to stawia się w prokuraturze. Wtedy jest zdrowy. Jak ma konferencję prasową, jest po prostu bardzo energicznym politykiem – powiedział.

– Więc z jednej strony minister Ziobro pokazuje wszystkim Polakom, że jest aktywnym, intensywnie działającym politykiem, ale w momencie, gdy się pojawia odpowiedzialność prawna, on się chowa i próbuje zrobić z siebie ofiarę – dodał.

