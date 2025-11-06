"Zamach na państwo prawa". Żurek przedstawił projekt

Prokurator generalny zaprezentował propozycję podczas konferencji prasowej zorganizowanej w czwartek.

– Chciałbym, żebyśmy najpierw pokazali obywatelom, dlaczego obecna ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, dlaczego ten organ zwany neo-KRS nie jest organem zgodnym z treścią naszej konstytucji. Dlaczego Polacy muszą za działania tego organu płacić ogromne odszkodowania, dlaczego traciliśmy fundusze unijne i dlaczego musimy przywrócić w Polsce państwo prawa – powiedział Żurek, cytowany przez portal 300polityka.pl.

Jak zaznaczył minister sprawiedliwości, "kluczem tego zamachu na państwo prawa było skrócenie zwykłą ustawą konstytucyjnej kadencji Krajowej Rady Sądownictwa".

– To była rzecz bez precedensu po odzyskaniu Polski po czasach komunizmu, po demokracji nastąpił czas łamania konstytucji poprzez zwykłe ustawy, partia polityczna czy koalicji, która wtedy rządziła nie miała większości konstytucyjnej, ale zwykłymi ustawami próbowała zniszczyć państwo prawa – podkreślił.

Szczegóły nowej ustawy o KRS. Oto propozycje Żurka

Zgodnie z założeniami ustawy, "kandydować do KRS może sędzia z 10-letnim stażem, który od co najmniej 5 lat orzeka w tym samym sądzie".

Projekt przewiduje skład "6 sędziów z sądów rejonowych, 3 sędziów z sądów okręgowych, 2 sędziów z sądów apelacyjnych, po jednym sądy wojskowe, wojewódzkie sądy administracyjne, NSA i SN".

Według propozycji kandydatów będzie mogła zgłaszać "grupa czynnych sędziów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna".

Jak czytamy w projekcie, prawo głosu będzie miał każdy sędzia w stanie czynnym. Wybory ma przeprowadzać Państwowa Komisja Wyborcza, która ma weryfikować zgłoszenia, organizować wysłuchania publiczne i przygotowywać karty do głosowania oraz przeliczać głosy.

W świetle proponowanych zmian wysłuchanie publiczne odbywałoby się 7 dni przed wyborami, byłoby transmitowane i nagrywane. Po wystąpieniu kandydata następowałaby sesja pytań. W takiej formule każdy mógłby się zgłosić, choć "PKW w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń może ograniczyć udział".

Tak wyglądałby wybór sędziów

Projekt zakłada, że każdy sędzia będzie mógł oddać 15 głosów, natomiast wybrani zostaną kandydaci z największą liczbą głosów w danych grupach.

"Przy KRS działać będzie Rada Społeczna z równoległą kadencją. Rada doradza KRS i zapewnia czynny udział organizacji społecznych. W Radzie Społecznej będą osoby wskazywane przez: Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną, Krajową Radę Komorniczą, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego" – podaje 300polityka.pl.

Czytaj też:

Żurek: Nikt nie będzie odbierał wozów strażackich ani garnkówCzytaj też:

Żurek zdecydował ws. sędziego Iwańca. "Nie ma świętych krów"