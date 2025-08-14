Żurek szykuje plan B. Możliwa likwidacja "neo-KRS" uchwałą Sejmu

Jak przekazuje "Rzeczpospolita", w grę wchodzi scenariusz zakładający likwidację obecnego składu uchwałą Sejmu i reaktywację Rady w składzie sprzed reform PiS. Rozwiązanie ma pozwolić obejść spodziewane weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec zmian ustawowych.

Żurek chce przywrócić tzw. "starych" sędziów

Jak można przeczytać w łamach "Rz", plan zakłada unieważnienie wyboru sędziowskich członków tzw. "neo-KRS" i przywrócenie do pracy tych, których kadencja została przerwana w marcu 2018 r., a którzy wciąż są w czynnej służbie sędziowskiej. Jeden z byłych członków Rady powiedział redaktorom dziennika: – Skontaktował się ze mną w ostatnich dniach resort sprawiedliwości. Rozmawiano o koncepcji reaktywowania sędziowskiej części ostatniej, prawidłowo wybranej KRS. Odpowiedziałem, że byłbym gotów podjąć ponownie czynności, ale ostateczna decyzja zależeć będzie od formy rozstrzygnięcia parlamentarnego – przekazał.

Resort ma prowadzić również wstępne konsultacje w środowisku sędziowskim. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek – według rozmówców "Rzeczpospolitej" – jest jednym z orędowników tej metody, która w opinii części prawników wymaga szybkich działań. – Jeśli ta koncepcja przywrócenia praworządności ma się udać, to powinna zostać zrealizowana jak najszybciej. Czas ma tu kluczowe znaczenie. Rozwiązanie to trzeba było wprowadzić w pierwszych miesiącach 2024 r. – ocenia były członek KRS.

"Najpierw trzeba spróbować z ustawą"

Podobno nie całe środowisko podchodzi do pomysłu entuzjastycznie. Część sędziów ma uważać, że pierwszym krokiem powinna być próba przeprowadzenia reformy drogą ustawową, a dopiero w przypadku jej zablokowania – rozważenie uchwały Sejmu. – Ustawa o KRS, skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, przewidywała skrócenie kadencji obecnego KRS-u i nowe wybory zgodne z konstytucją. To byłaby właściwa droga. Uchwałę można traktować wyłącznie jako środek nadzwyczajny – podkreśla inny były członek Rady.

Ministerstwo Sprawiedliwości oficjalnie nie potwierdza szczegółów planu, ale też nie kryje, że obecny skład KRS nie spełnia standardów. – Nie ulega wątpliwości, że KRS powinna ponownie funkcjonować zgodnie ze standardami konstytucyjnymi – mówi Karolina Wasilewska, rzecznik ministra sprawiedliwości.

Jeśli projekt zostałby zrealizowany, do pracy mogłoby wrócić ośmiu sędziów z kadencji sprzed reformy PiS. Reszta przeszła w stan spoczynku, zmarła lub – jak sam minister Żurek – przestała być sędzią.

