Manowska napisała do Nawrockiego i Tuska. Ma propozycję ws. kryzysu w sądownictwie

"Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, dr hab. Małgorzata Manowska wystosowała apel do wszystkich środowisk politycznych o podjęcie dialogu w celu rozwiązania kryzysu w wymiarze sprawiedliwości. Zadeklarowała także poparcie inicjatywy przedstawionej przez Prezydenta RP – Karola Nawrockiego w przedmiocie powołania przy Kancelarii Prezydenta RP Rady do spraw Naprawy Ustroju Państwa, która mogłaby stać się miejscem eksperckiej debaty ponad podziałami politycznymi" – przekazano w komunikacie Sądu Najwyższego.

Listy do Tuska i Nawrockiego

W komunikacie poinformowano, że listy w tej sprawie zostały przesłane do prezydenta Karola Nawrockiego, marszałka Sejmu Szymona Hołowni, marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, premiera Donalda Tuska oraz szefów wszystkich klubów i kół poselskich.

Podczas swojego wystąpienia Małgorzata Manowska wskazała na potrzebę znalezienia kompromisowych rozwiązań w sporach dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Jak sprecyzowała, chodzi m.in. o ustrój Krajowej Rady Sądownictwa, kontrowersje wokół powołań sędziów – zarówno tych dokonanych na wniosek Rady Państwa, jak i na wniosek KRS działającej na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 r. – a także sytuację w Trybunale Konstytucyjnym.

Prezes Sądu Najwyższego zaznaczyła, że część problemów można rozwiązać w stosunkowo krótkim czasie, jeśli wszystkie siły polityczne wykażą wolę współpracy. Jako przykłady wskazała obsadzenie wolnych miejsc w Trybunale Konstytucyjnym oraz nadchodzące wybory do KRS.

Manowska proponuje "okrągły stół"

Jak stwierdzono w komunikacie, dotychczasowe działania jedynie pogłębiają nieporządek prawny, czemu sprzyja brak chęci dialogu ze strony części środowisk politycznych, w tym ministra sprawiedliwości.

"Władza sądownicza nie ma możliwości samodzielnego zażegnania kryzysu, a zadanie implementacji niestanowiących źródeł prawa orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej spoczywa na władzy politycznej: ustawodawczej i wykonawczej" – czytamy.

W oświadczeniu podkreślono także, że nie jest prawdą, jakoby sędziowie powołani po 2018 r. – w świetle orzecznictwa ETPC i TSUE – nie posiadali statusu sędziego.

W stronę kompromisu?

Manowska wyraziła przekonanie, że przy uwzględnieniu dobra państwa i systemu sądownictwa możliwe jest wypracowanie rozsądnego kompromisu ustrojowego. Rozwiązanie to powinno, jej zdaniem, respektować zalecenia sądów międzynarodowych i europejskich, nie naruszając przy tym statusu sędziów RP oraz chroniąc prawną suwerenność w kwestii organizacji wymiaru sprawiedliwości, jako jednego z fundamentów państwowości.

