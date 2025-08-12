Nawrocki odpowiedział Żurkowi: Panie ministrze nie jesteś bogiem

We wtorek Karol Nawrocki był gościem Bogdana Rymanowskiego w programie "Gość wydarzeń" na antenie Polsat News. Prowadzący zapytał prezydenta m.in. o jego słowa z inauguracyjnego orędzia, że sędziowie nie są bogami i odpowiedź ministra Waldemara Żurka, który cytował słynny utwór "Jestem Bogiem" legendarnego hip-hopowego zespołu Paktofonika, mówiąc "jestem bogiem, uświadom to sobie".

Pytany Nawrocki powiedział, że wyobraża sobie współpracę z ministrem Żurkiem nad reformami wymiaru sprawiedliwości. – Polska potrzebuje powrotu do praworządności, więc będzie w Pałacu Prezydenckim rada ds. naprawy ustroju państwa – powiedział Nawrocki.

Nawrocki do Żurka: Nie jesteś bogiem

– Wszystkie moje słowa wypowiedziane w czasie expose są aktualne, wyobrażam sobie, ale jeśli pan redaktor pyta o Paktofonikę i przytoczył ten cytat, jak rozumiem, z pana ministra to przypomniał mi się Nietzsche, który pisał, że Bóg umarł, a kiedy Nietzsche, to ludzie na ścianach pisali Nietzsche umarł z podpisem Bóg. Sam lider Paktofoniki niestety w sposób tragiczny przekonał się, że nie jest bogiem, więc jeśli pan minister nas ogląda, to chciałbym mu powiedzieć: panie ministrze, nie jesteś bogiem, uświadom to sobie, sobie – powiedział prezydent, także cytując słynnego rapera o pseudonimie Magik.

Nawrocki podkreślił, że jako prezydent jest strażnikiem polskiej konstytucji i jest gotowy rozmawiać z ministrem sprawiedliwości Żukiem. – Punktem wyjścia do takiej rozmowy musi być szacunek do polskiej konstytucji i do polskiego systemu prawnego – zaznaczyła głowa państwa.

