Ograniczenie 800 plus? Prezydent Nawrocki: Jestem otwarty do dyskusji

We wtorek Karol Nawrocki był gościem Bogdana Rymanowskiego na antenie Polsat News. Prowadzący zapytał prezydenta m.in. o to, czy w związku z jego propozycją PIT-u 0 proc. dla dochodu do 140 tys. zł u rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci, powinny nastąpić zmiany w 800 plus, np. w postaci kryterium dochodowego, by najbogatsze rodziny nie dostawały pieniędzy z budżetu państwa.

Prezydent Nawrocki: Jestem otwarty do dyskusji

– Oczywiście ja jestem otwarty do wszystkich dyskusji na temat 800 plus, i tego 800 plus wypłacanego Ukraińcom, i tego 800 plus wypłacanego osobom, które nie do końca potrzebują tego typu zasiłku. Trzeba w sposób zaplanowany, w sposób logiczny prowadzić polską politykę demograficzną – powiedział prezydent.

– Mój projekt odnosi się do pewnego kryzysu demograficznego w Polsce, ale też do wyraźnego wsparcia polskich rodzin – stwierdził prezydent, odnosząc się do wspomnianego postulatu zerowego podatku dochodowego.

Ograniczenie 800 plus?

W ostatnim czasie konkretna propozycja zmian w zasadach funkcjonowania świadczenia 800+ wypłynęła z PSL. Ugrupowanie chce, by pełną kwotę świadczenia otrzymywali pracujący rodzice, a ci, którzy nie pracuję, otrzymaliby z pieniędzy podatników 500 zł miesięcznie.

Można też przypomnieć, że tuż po formalnym rozpoczęciu kampanii wyborczej kandydat KO Rafał Trzaskowski ogłosił, że postuluje niewielkie ograniczenie 800 plus dla obywateli Ukrainy. Socjalne świadczenie dostawaliby "jedynie" pracujący i płacący w Polsce podatki Ukraińcy. Między partiami koalicji doszło na tym tle do sporu. Propozycja kandydata KO nie przypadła do gusty Lewicy.

Wypłacania 800 plus obywatelom Ukrainy nie popiera Konfederacja. Ugrupowanie jest sceptyczne wobec większości świadczeń socjalnych.

Nawrocki pozytywnie o współpracy z Hołownią i Kosiniak-Kamyszem

W rozmowie z Rymanowskim prezydent Nawrocki mówił również, że bardzo dobra jest dotychczasowa współpraca z marszałkiem Szymonem Hołownią. – Z polskiego Sejmu dostaliśmy wiele ustaw, ponad 30, zdaje się, ustaw, wysłałem swoje inicjatywy ustawodawcze – powiedział.

– Tak, oczywiście liczę na współpracę z panem marszałkiem, wokół zaprzysiężenia ta współpraca była, mogę powiedzieć, wzorowa, tak mówili moi współpracownicy, wszystko było przygotowane – kontynuował.

– Zarówno z panem marszałkiem Szymonem Hołownią, jak i z panem wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, wokół spraw państwowych, i niebawem też zobaczymy tego kolejne owoce, choćby wokół nominacji generalskich, które, mam nadzieję, spotkają się z kontrasygnatą pana premiera, ta współpraca jest udana i jest z myślą o tym, abyśmy wykonywali wspólnie swoje obowiązki – powiedział Karol Nawrocki.

Czytaj też:

Nawrocki odpowiada na ruch Tuska: Pomogę w tym rządowi i panu premierowiCzytaj też:

"Pułapka" na Nawrockiego. Rzecznik: Rząd zrobił to celowo