Ograniczenia w 800 plus. Takie zamiany proponuje PSL

W poniedziałek podczas obchodów 130-lecia ruchu ludowego lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił propozycję zmian w świadczeniu 800 plus. Jego zdaniem, grupa osób otrzymujących co miesiąc środki powinna zostać zawężona. W czwartek minister rolnictwa przedstawił w tej sprawie więcej szczegółów.

– To jest temat, który powinniśmy uzgodnić. Uważam, że on jest dobrym pomysłem, bo musimy przywrócić etos pracy. Zdajemy sobie sprawę, że są projekty, które powinny być uzgodnione, bo powinien skończyć się czas, że każda z partii próbuje tylko swoje pomysły forsować i później kończyło się to awanturą, kłótnią, a z tego cieszy się tylko oczywiście opozycja – powiedział.

Krajewski wskazał, że według propozycji PSL pełną kwotę świadczenia powinni otrzymywać pracujący rodzice. Nie oznacza to, że bezrobotni zostaliby pozbawieni pomocy.

– Trzeba przywracać etos pracy. Jeśli ktoś nie może pracować, są inne programy socjalne […]. To też jest jeden z tematów, który powinien być rozważony [kryterium dochodowe] […] też nie mówimy, że zupełnie odebrać, bo tutaj jest 500 plus dla wszystkich, a 800 dla pracujących, o tym mówiliśmy – wskazał szef resortu rolnictwa.

Program 800 plus

Przypomnijmy, że obecnie 800 Plus nie jest uzależnione od posiadania pracy przez rodzica lub opiekuna. Świadczenie wychowawcze jest również niezależne od dochodów rodziny, wolne od egzekucji i opodatkowania. Początkowo, kiedy weszło w życie jako sztandarowa obietnica Prawa i Sprawiedliwości z 2015 roku, wynosiło ono 500 zł. Od 1 stycznia 2024 roku jego wysokość podniesiono do 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Rodzice i opiekunowie mają trzy miesiące od urodzenia się dziecka na złożenie wniosku do ZUS, aby otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia narodzin.

