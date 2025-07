52 tys. nienależnych świadczeń dla cudzoziemców. ZUS próbuje uzyskać zwroty

W czerwcu premier poinformował, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi 52 tys. postępowań o zwrot nielegalnie pobranych świadczeń 800 plus przez cudzoziemców. "Rzeczpospolita" uzyskała szczegółowe informacje.

Okazuje się, że udało się uzyskać zwrot od zaledwie 11,6 proc. nieuprawnionych. "Skąd tak niska ściągalność należności od cudzoziemców? Bo beneficjenci (głównie z Ukrainy) znikają i nie sposób nawet doręczyć im decyzji. Podobnie jest z mandatami karnymi" – czytamy.

"Co gorsza, po trzech latach taka sprawa jest z powodu przedawnienia umarzana. I w tym roku może tak się stać nawet z 36 tys. nienależnymi świadczeniami" – opisuje gazeta. Ma chodzić o co najmniej 30 mln zł. "To szacunki, bo w tysiącach postępowań o zwrot od cudzoziemców chodzi nie tylko o świadczenie wychowawcze 800+, ale także świadczenia 'Dobry Start' (300 zł na każde dziecko rozpoczynające naukę w szkole) oraz rodzinny kapitał opiekuńczy (to aż 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko, które również przysługuje bez względu na dochód rodziny)" – wskazuje "Rz".

Większość postępowań dotyczy Ukraińców

Z danych Zakładu wynika, iż przytoczona przez Donalda Tuska liczba 52,3 tys. postępowań o zwrot dotyczy okresu od stycznia 2022 r. do maja 2025 r. i maleje: 35,9 tys. spraw dotyczy 2022 r., kolejne 12,5 tys. spraw – 2023 r., a 3,7 tys. spraw – 2024 r. Zaledwie 200 wszczęto w tym roku. Rzecznik ZUS przekazał: "Wymieniona liczba spraw dotyczy zarówno obywateli Ukrainy, jak i obywateli innych państw, w tym obywateli państw członkowskich UE/EFTA. Wśród 52,3 tys. postępowań o zwrot nienależnie pobranych świadczeń 51,5 tys. postępowań dotyczy obywateli Ukrainy ze statusem UKR. ZUS nie prowadzi statystyk w zakresie postępowań o zwrot nienależnie pobranych świadczeń w podziale na obywatelstwo osoby, która pobrała nienależnie świadczenie".

Świadczenie rodzinne 800 plus jest wypłacane także na cudzoziemskie dzieci, ale z zastrzeżeniem, że muszą mieszkać legalnie w Polsce.

Czytaj też:

Jak otrzymać dodatkowe 400 zł od ZUS? Chodzi o ten wniosekCzytaj też:

Tyle pieniędzy cudzoziemcy przekazali za granicę. Pracują w Polsce