Tyle pieniędzy cudzoziemcy przekazali za granicę. Pracują w Polsce

"W I kwartale 2025 r. środki przekazane za granicę przez pracujących w Polsce cudzoziemców wyniosły 5,6 mld zł. Była to kwota niższa o 0,3 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Główną przyczyną tego spadku była malejąca łączna suma wynagrodzeń pracowników sezonowych i przygranicznych. Transfery od imigrantów krótkookresowych w I kwartale 2025 r. wyniosły 2,6 mld zł wobec 3,5 mld zł w I kwartale 2024 r. W strukturze geograficznej nadal dominowały transfery przekazane na Ukrainę. Wyniosły one 3 mld zł i stanowiły 53,3 proc. wszystkich środków. Rosły również środki przekazywane do innych krajów sąsiadujących z Polską, w tym najbardziej na Białoruś" – czytamy w raporcie "Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2025 r.".

Spadek wynagrodzeń cudzoziemców pracujących sezonowo

W tym czasie wynagrodzenia cudzoziemców pracujących sezonowo w Polsce wyniosły 6 mld zł, co oznacza spadek o 14,8 proc. r/r, podał też bank centralny.

"Niższa wartość wynagrodzeń (spadek o 1 mld zł) wiązała się, przede wszystkim, z przekształceniem krótkoterminowego pozostawania Ukraińców w Polsce na długoterminowe w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Saldo wynagrodzeń pracowników sezonowych było ujemne i wyniosło 1,1 mld zł" – czytamy dalej.

Pieniądze od Polaków pracujących za granicą

Z kolei środki przekazane do kraju z tytułu pracy Polaków za granicą wyniosły 4,78 mld zł w I kw. 2025 r. wobec 4,81 mld zł rok wcześniej – podał Narodowy Bank Polski.

"W I kwartale 2025 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 4,8 mld zł. Na kwotę tę złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych w wysokości 1,9 mld zł (tj. 40,1 proc. ogółu transferów) i od migrantów długookresowych w wysokości 2,8 mld zł (tj. 59,9 proc. całej kwoty). W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku łączna wielkość przekazanych środków nie uległa zmianie. W ujęciu geograficznym zanotowano nieznaczny spadek środków przesłanych do Polski z Niemiec. Został on jednak skompensowany niewielkimi wzrostami na innych krajach" – czytamy w raporcie "Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2025 r.".

Krajem z największą wartością przekazów pieniężnych nieprzerwanie pozostały Niemcy. W I kwartale 2025 r. pracujący tam Polacy przekazali do kraju 2,1 mld zł. Na drugim miejscu, znalazła się Wielka Brytania, z której napłynęło do Polski 0,6 mld zł. Łącznie przekazy z tych dwóch krajów stanowiły 56,3 proc. wszystkich transferów, wymienił bank centralny.

