Jak otrzymać dodatkowe 400 zł od ZUS? Chodzi o ten wniosek

ZUS regularnie wypłaca trzynastą emeryturę. Jej wysokość jest równa minimalnemu świadczeniu emerytalnemu. W kwietniu 2025 roku była to kwota 1878,91 zł brutto. Po odliczeniu podatku i składek, seniorzy otrzymali na konto od 1484,34 zł do 1709,81 zł „na rękę”.

Czternasta emerytura trafi do uprawnionych dopiero w drugiej połowie roku (najprawdopodobniej będzie to we wrześniu 2025).

Podatek od trzynastki i czternastki. Można uniknąć zaliczki

Od obu tych dodatkowych świadczeń odciągana jest zaliczka na podatek dochodowy, nawet w przypadku seniorów, którzy dzięki niskiemu dochodowi (poniżej 30 tys. zł rocznie) są ogólnie zwolnieni z PIT-u. Jak tłumaczy „Fakt”, nadpłacony podatek można odzyskać dopiero po rozliczeniu rocznym, jeśli faktycznie nie przekroczono wspomnianego limitu.

Istnieje legalny sposób, by uniknąć comiesięcznych potrąceń podatkowych od trzynastej i czternastej emerytury. Wystarczy złożyć w ZUS specjalny wniosek – formularz EPD-21, który pozwala na wstrzymanie poboru zaliczki. Dzięki temu można zaoszczędzić nawet około 400 zł rocznie.

Formularz można złożyć:

osobiście w dowolnej placówce ZUS (lub przez pełnomocnika),

pocztą tradycyjną,

online – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), po zalogowaniu na konto.

Wspomniane 400 zł to nie są dodatkowe pieniądze z ZUS, tylko suma możliwych oszczędności na podatku.

Kto dostaje trzynastą emeryturę?

Tzw. trzynastka to świadczenie przysługujące wszystkim, którzy 31 marca danego roku mają prawo do jednego z następujących świadczeń:

emerytury (standardowe, pomostowe, kapitałowe, częściowe),

renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym wojenne, wojskowe, wypadkowe),

renty rodzinnej, socjalnej, szkoleniowej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego ("Mama 4+"),

świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar wojny,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

Kluczowy warunek: prawo do świadczenia musi być aktywne na dzień 31 marca. Jeśli wypłata emerytury czy renty jest wstrzymana w tym terminie, trzynastka nie zostanie przyznana.

