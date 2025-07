Kluczowe świadczenie w końcu w górę. Znamy kwotę

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat. Osoby starsze otrzymują świadczenie z urzędu, co oznacza, że nie muszą składać zaświadczenia o stanie zdrowia. Dodatek otrzymują z ZUS wraz z emeryturą.

Inne osoby muszą złożyć odpowiedni wniosek. Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie, w którym stwierdza, że ktoś jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

W 2025 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł, a kwota 522,33 zł miesięcznie przysługuje inwalidzie wojennemu całkowicie niezdolnemu do pracy i samodzielnej egzystencji.

O ile wzrośnie dodatek?

W czerwcu rząd przyjął propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami, od 1 marca 2026 roku, emerytury, renty i inne świadczenia podlegające waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, wzrosną o co najmniej 4,9 proc. Serwis infor.pl zaznacza, że jeśli prognozy się potwierdzą to dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do poziomu 365,28 zł. Ostateczną wysokość wskaźnika waloryzacji poznamy w lutym 2026 roku.

Warto pamiętać, że osobną kategorią wsparcia jest zasiłek pielęgnacyjny. Jest on przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. MRiPS podkreśla, że zasiłek nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Zasiłek ten wynosi obecni 215,84 zł miesięcznie. Na razie nie ma informacji o tym, że kwota zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku miałaby wzrosnąć.

