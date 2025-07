800 Plus do zmiany? Jest oficjalne stanowisko rządu

W programie "Graffiti" na antenie Polsat News rzecznik rządu zapewnił, że nie ma planów jakichkolwiek zmian w świadczeniu. To odpowiedź na sugestie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który rozważał uzależnienie wypłat od aktywności zawodowej rodziców.

Dyskusja wywołana przez PSL

W ostatnich dniach w koalicji rządzącej pojawiły się różne głosy dotyczące możliwej reformy programu. Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL, wicepremier i minister obrony narodowej, zaproponował, by 800 plus trafiało jedynie do rodzin, w których przynajmniej jeden z rodziców pracuje. W jego ocenie, obecna forma świadczenia nie rozwiązuje problemu kryzysu demograficznego w Polsce.

Kosiniak-Kamysz zaproponował, aby 800 Plus było wypłacane tylko pracującym rodzicom, co jego zdaniem byłoby formą docenienia osób aktywnych zawodowo i płacących podatki. Podkreślił potrzebę utrzymania wsparcia dla tych, którzy rzeczywiście go potrzebują, ale zaznaczył, że program powinien być powiązany z aktywnością zawodową.

Krytyka koalicjantów

Pomysł ten skrytykował m.in. Włodzimierz Czarzasty. W rozmowie z Radiem ZET ocenił, że uzależnianie świadczenia od statusu zawodowego jest nieporozumieniem. Zamiast tego zaproponował wprowadzenie kryterium dochodowego. – Jeżeli ktoś zarabia 2 miliony złotych rocznie, w stosunku do kogoś, kto zarabia 40 tys. zł, to tu bym się zastanawiał, czy korekty dokonywać – powiedział.

Czarzasty podkreślił również, że dzieci z rodzin bezrobotnych również potrzebują wsparcia. – Jeżeli ktoś nie ma pracy ze względu na obszar, w którym mieszka, to też ma dziecko, które je, które trzeba ubrać, wykształcić – zaznaczył.

Dziś na portalu X, na profilu Kancelarii Premiera pojawiło się krótkie oświadczenie w formie cytatu, zawierającego wypowiedź rzecznika rządu Adama Szłapki, który na antenie stacji Polsat News powiedział, że "nie ma planów jakichkolwiek zmian w 800+ i takie jest stanowisko rządu".

