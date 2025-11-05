Żurek: Nikt nie będzie odbierał wozów strażackich ani garnków

Pod koniec października minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie.

Prokuratura chce postawić byłemu szefowi MS aż 26 zarzutów, w tym najpoważniejszy – o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Polityk PiS uważa, że zarzuty mają charakter polityczny. – Przez całe życie walczyłem z przestępczością. To między innymi dzięki moim działaniom Polacy czują się bezpieczniej. Rozbiliśmy mafie VAT-owskie, setki miliony złotych trafiły z powrotem do budżetu państwa zamiast do kieszeni przestępców. To między innymi z takich pieniędzy przeznaczyliśmy środki na straże pożarne, na szpitale, na klinikę "Budzik", na remont prokuratury 14 milionów złotych czy na CBA 25 milionów złotych. I to rzekomo jest zarzut sprowadzający się do tego, że miałem te środki przywłaszczyć – stwierdził Ziobro.

Żurek: Nikt nie będzie ich ścigał

– Moi drodzy, widzę jakieś straszenie naszych obywateli przez polityków opozycji, którzy zniszczyli w Polsce wymiar sprawiedliwości, że nagle będziemy odbierać wozy strażackie, garnki, które otrzymały koła gospodyń wiejskich. Nie, moi drodzy, my będziemy ścigać tych, którzy nieuczciwie gospodarowali majątkiem publicznym, którzy robili ustawki, którzy wyprowadzali pieniądze, którzy łamali prawo – oznajmił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek w nagraniu zamieszczonym na platformie X.

twitter

– Nie dajcie się nabrać na te wszystkie strachy. Ani w moich planach, ani w planach prokuratury nie ma takich działań. Bardzo często te osoby, które przyjmowały te "podarki" w trakcie kampanii wyborczej ministra Ziobry i jego kolegów działały w dobrej wierze. Nie wiedziały skąd pochodzą te środki. Nikt nie będzie ich ścigał – przekonywał.

– Mamy już zaproszenia z kół gospodyń wiejskich. Obiecuję wam, że jak tylko znajdę czas, to przyjadę. W garnkach możecie gotować te dobre, polskie zupy: żurek, pomidorowa, co kto lubi – dodał.

Czytaj też:

Kaczyński grzmi w sprawie Ziobry. "Równoznaczne z wyrokiem śmierci"Czytaj też:

Lekarz uznał, że Ziobro może iść do aresztu. Będzie kontrola