Lekarz uznał, że Ziobro może iść do aresztu. Będzie kontrola

Pod koniec października minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie. Sprawa dotyczy m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

"Absurd w biały dzień! Min. Ziobro ma opinię o stanie zdrowia bez kontaktu z pacjentem! Lekarz nie widział pacjenta i wszystkich dokumentów! To może naruszać podstawowe zasady etyki lekarskiej i sztuki wykonywania zawodu! Może jest przestępstwem?" – napisał europoseł PiS Jacek Ozdoba w środę w serwisie X. Eurodeputowany PiS zwrócił się do prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasza Jankowskiego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec lekarza, który wydał taką opinię.

"Z przekazów medialnych wynika, że wydano opinię dotyczącą możliwości wykonywania przez Pana Zbigniewa Ziobrę czynności związanych z organami państwa, pomimo iż biegły lekarz nie przeprowadził bezpośredniego badania pacjenta, a oparł swoją ocenę wyłączeni na dokumentacji medycznej" – czytamy w piśmie udostępnionym przez Ozdobę w mediach społecznościowych.

Biegły stwierdził, że Zbigniew Ziobro może zostać zatrzymany i tymczasowo aresztowany, jeśli jego stan zdrowia nie ulegnie pogorszeniu.

Będzie kontrola

Radio ESKA, powołując się na Naczelną Izbę Lekarską informuje, że zostanie przeprowadzona kontrola wobec lekarza, który wydał opinię w sprawie stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry.

"W odniesieniu do wpisu, który dziś został opublikowany przez pana europosła Jacka Ozdobę oraz pisma skierowanego do Naczelnej Izby Lekarskiej, informujemy, że traktujemy te sprawy jako takie potencjalne doniesienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego przez lekarza. To przewinienie polega na być może nienależytej staranności przy wydawaniu opinii lekarskiej" – mówi Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej. Sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej:

"Informujemy też, że sprawa została przekazana przez nas do rozpatrzenia przez naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w skrócie ENROS i tenże ENROS dokona oceny, czy zaistniały przesłanki do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i czy te działania lekarza albo też zaniechanie lekarza mogło naruszyć obowiązki wynikające z ustawy o izbach lekarskich bądź kodeksu etyki lekarskiej" – wskazuje Kania.

Opinia o stanie zdrowia Ziobry. "Wygląda na ustawkę z udziałem lekarza"

