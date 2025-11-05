"Ziobro ma iść do więzienia". Były minister: Wyrok jest już napisany

Lidia Lemaniak, DoRzeczy.pl: Myślę, że na początek zadam Panu standardowe pytanie, które pewnie słyszy Pan od wszystkich dziennikarzy. Gdzie jest Zbigniew Ziobro? Czy jest już w Polsce, czy może na Węgrzech, gdzie był kilka dni temu?

Marcin Warchoł, poseł PiS, były minister sprawiedliwości: Nie mam żadnej wiedzy, gdzie przebywa pan minister Ziobro. Natomiast absolutnie nie może on liczyć na uczciwy proces. To jest ustawka. Po to przejęli prokuraturę, po to przejęli sądy, zlikwidowali losowanie sędziów i prowadzą ręczne sterowanie składami sędziowskimi, żeby sprawa trafiła do zaprzyjaźnionego sędziego. Zresztą posłanka Piekarska przyznała, że pan minister Ziobro ma wykazywać swoją niewinność. To zaburzenie jakichś podstawowych zasad. Oskarża się po to, że oskarżony ma wykazywać winę, a nie swoją niewinność. Dodatkowo wyrok jest już napisany, bo Donald Tusk powiedział, że oni nie dopuszczą do tego, tak jak w przypadku pana posła Mateckiego, który opuścił areszt i któremu sąd uchylił wszystkie zakazy. Obecnie chcą pozbawiać pana ministra Ziobro wolności, mimo tego, że ma immunitet. Już raz to zrobili z posłem Romanowskim, który mając immunitet międzynarodowy został zatrzymany. To są kpiny, nie prawo. Ale w demokracji walczącej prawo już nie rządzi. Wyrok już jest napisany z góry – pan minister Ziobro ma iść do więzienia, mimo tego, że jest ciężko chory, a przesłanką negatywną aresztu jest ciężka choroba.

Zbigniew Ziobro stawi się jutro na sejmowej komisji regulaminowej?

Nie mam żadnej wiedzy, żeby pana ministra nie było. Pokażemy absurd tych zarzutów ich fałsz i to, że nawet wniosek nie został podpisany przez autora.

Właśnie – czy wniosek o uchylenie immunitetu jest skuteczny? Sam Zbigniew Ziobro ocenił, że jest on wadliwy.

Nie jest skuteczny. Wniosek powinien pochodzić od autora, a tymczasem pochodzi od prokuratora Woźniaka. To tak jakby policjant zadzwonił do sądu, że wysłał zły wniosek o ukaranie. Nie na Kowalskiego, tylko na Nowaka, a że wysłał, w związku z czym chce ukarać Kowalskiego. Ale przecież na niego wniosku żadnego nie wysłano. W tym przypadku jest tak samo. Waldemar Żurek przyznał się do błędu, ale ten błąd wciąż jest. Poprawny wniosek wciąż nie został dosłany, w związku z czym Sejm wciąż nie ma poprawnie sformułowanego wniosku.

Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze aż 26 zarzutów. Najbardziej uderzający zdaje się być ten dotyczący kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Czy były minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą?

Po pierwsze – Ministerstwo Sprawiedliwości ma jasny cel ustawowy i konstytucyjny. Jest to ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego naszego kraju i realizowanie zadań ustawowych, a nie realizowanie przestępstw. Po drugie – podział obowiązków wynika ze statutu z ustawy, a nie ze zmowy przestępczej. Po trzecie – ani złotówka nie została sprzeniewierzona, nie było żadnej korzyści, nikt nie przyjął ani złotówki i nie było żadnej straty majątkowej, bo pieniądze przechodziły z jednego konta Skarbu Państwa na drugie konto Skarbu Państwa, a beneficjenci byli legalnie i ustawowo wskazani. Tymczasem to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, to jest właśnie szajka. Mianowicie ci, którzy przejęli media publiczne, działali w zmowie. Cel był oczywisty – przejęcie przestępcze mediów publicznych. Dziali następnie na szkodę tych mediów, a na korzyść komitetu Rafała Trzaskowskiego z dziesięciokrotnym zaniżaniem wartości faktur. Więc szkoda jest oczywista i korzyść majątkowa komitetu jest oczywista. Zmowa przestępcza również jest oczywista i cel przestępczy tak samo, co zresztą oni sami przyznali w SMS-ach pisząc, że „pachnie to stanem wojennym”. Dowody są jasne. Następnie przejęli prokuraturę, żeby nie można było ich za to ścigać. Ale to zostanie rozliczone. W pierwszym rzędzie trzeba się zająć grupą „Wejście”, po tym jak już w naszym kraju nastanie praworządność.

