Ziobro wróci z Węgier? "Weźmie udział w posiedzeniu Sejmu"

Pod koniec października minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie. Sprawa dotyczy m.in. rzekomego ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Sejmowa komisja regulaminowa zajmie się wnioskiem w najbliższy czwartek (6 listopada) o godz. 16:00. Po wydaniu opinii sprawa trafi pod obrady Sejmu. Sam Ziobro uważa, że stawiane mu zarzuty mają charakter polityczny. Były minister sprawiedliwości złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie działań Żurka i prok. Piotra Woźniaka. Chodzi o poświadczenia nieprawdy.

Warchoł: Ziobro weźmie udział w posiedzeniu Sejmu

W ostatnim czasie Zbigniew Ziobro przebywał na Węgrzech, gdzie m.in. spotkał się z premierem Viktorem Orbanem.

– Po pierwsze, Zbigniew Ziobro zadeklarował, że nie złożył wniosku o azyl polityczny. Po drugie, nic mi nie wiadomo, aby miało go nie być na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Z tego, co wiem, weźmie w nim udział. Po trzecie, nie ma wątpliwości: to nie będzie rzetelny proces. Już na samym początku widzimy, do jakich dochodzi nieprawidłowości, do wycieków, grania aktami – powiedział we wtorek poseł PiS Marcin Warchoł, cytowany przez Polskie Radio 24.

Przypomnijmy, że według prokuratury, istnieje podejrzenie, iż były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. – Podstawą skierowania wniosku są ustalenia dokonane w toku postępowania prowadzonego przez Zespół Śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej – poinformowała prok. Anna Adamiak, rzecznik prasowa prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

"Chory z nienawiści człowieku". Ziobro do Tuska: Zobacz, do czego doprowadziłeś

