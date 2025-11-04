Żurek poświadczył nieprawdę? Ziobro zawiadamia prokuraturę

Pod koniec października minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie. Sprawa dotyczy m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Komisja Regulaminowa zajmie się wnioskiem 6 listopada o godz. 16:00. Po wydaniu opinii sprawa trafi pod obrady Sejmu. Sam Ziobro uważa, że stawiane mu zarzuty mają charakter polityczny.

Żurek znów złamał prawo?

Były minister sprawiedliwości poinformował w mediach społecznościowych, że złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie działania Waldemara Żurka. Obecny szef MS miał dopuścić się poświadczenia nieprawdy.

"Wniosek Prokuratora Krajowego o uchyleniu mi immunitetu podpisała inna osoba. Min. Żurek, wysyłając go do Sejmu, poświadczył nieprawdę. Złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Żurka, a także przez prok. Piotra Woźniaka, który podpisał nie swój dokument. Taki wniosek jest nieskuteczny na mocy prawa i nie powinien być rozpatrywany" – stwierdził Ziobro.

Warto przypomnieć, że to kolejne zawiadomienie do prokuratury, jakie na postępowanie Żurka złożył Ziobro. Polityk PiS oświadczył, że telewizja TVN otrzymała wniosek prokuratury o uchylenie mu immunitetu zanim dokument trafił do Sejmu i zanim zapoznał się z nim on sam. – To podwójne złamanie prawa. Zostały pogwałcone procedury sejmowe – napisał były minister w swoim oświadczeniu na portalu X.

Według Ziobry wniosek zawiera informacje objęte tajemnicą śledztwa, które zostały bezprawnie ujawnione mediom. – Wniosek przekazano wcześniej stacji prorządowej, aby uniemożliwić mi szybką i rzetelną reakcję na publicznie stawiane fałszywe zarzuty – stwierdził. Polityk ocenił również, że działania prokuratury mają charakter polityczny.

