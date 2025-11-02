Ziobro uderza w Żurka: TVN dostał wniosek o uchylenie mi immunitetu przede mną

Polityk twierdzi, że telewizja TVN otrzymała wniosek prokuratury o uchylenie mu immunitetu wcześniej niż Sejm i on sam.

Ziobro: Tusk już przesądził, że areszt będzie zastosowany

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obecnego Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka oraz podległych mu prokuratorów. Jak twierdzi, przestępstwo miało zostać popełnione umyślnie, "w celu uzyskania korzyści politycznych i osobistych" i jest zagrożone karą do 10 lat więzienia. Ziobro oświadczył, że telewizja TVN otrzymała wniosek prokuratury o uchylenie mu immunitetu zanim dokument trafił do Sejmu i zanim zapoznał się z nim on sam. – To podwójne złamanie prawa. Zostały pogwałcone procedury sejmowe – napisał były minister w swoim oświadczeniu na portalu X.

Według Ziobry wniosek zawiera informacje objęte tajemnicą śledztwa, które zostały bezprawnie ujawnione mediom. – Wniosek przekazano wcześniej stacji prorządowej, aby uniemożliwić mi szybką i rzetelną reakcję na publicznie stawiane fałszywe zarzuty – stwierdził. Polityk ocenił również, że działania prokuratury mają charakter polityczny. – Jeśli podwładni Tuska już na początku postępowania celowo łamią prawo, to widać, że nie chodzi o sprawiedliwość, lecz o zemstę przy pomocy nielegalnie przejętej prokuratury – napisał Ziobro. Jak dodał, jego zdaniem premier Donald Tusk "już przesądził, że areszt będzie zastosowany". – Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z praworządnością ani z dochodzeniem sprawiedliwości – stwierdził.

twitter

Zawiadomienie doręczone Ziobrze. Komunikat Kancelarii Sejmu

Tymczasem już 31 października Kancelaria Sejmu poinformowała, że zawiadomienie o postępowaniu dotyczącym odebrania immunitetu zostało skutecznie doręczone Zbigniewowi Ziobrze i że polityk ma trzy dni na dobrowolne zrzeczenie się immunitetu.

"Zgodnie z art. 7c ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry został poddany kontroli formalnej przez służby prawne Kancelarii Sejmu, a następnie przekazany do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz posłowi Zbigniewowi Ziobrze" – poinformowano w komunikacie opublikowanym przez Sejm na platformie X.

Marszałek Sejmu wyznaczył trzydniowy termin na złożenie przez Ziobrę oświadczenia w sprawie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Termin upływa 3 listopada, a Komisja Regulaminowa zajmie się wnioskiem 6 listopada o godz. 16:00. Po wydaniu opinii sprawa trafi pod obrady Sejmu.

Czytaj też:

"Zasługuje na areszt". Szef sejmowej komisji regulaminowej o ZiobrzeCzytaj też:

Ziobro na Węgrzech? Żurek o "łowcach cieni"