Zawiadomienie doręczone Ziobrze. Kancelaria Sejmu wydała komunikat

Sejmowa Komisja Regulaminowa dostała potwierdzenie od Kancelarii Sejmu, że wniosek o uchylenie immunitetu został skutecznie dostarczony Ziobrze drogą mailową.

"Zgodnie z art. 7c ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry został poddany kontroli formalnej przez służby prawne Kancelarii Sejmu a następnie przekazany do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz posłowi Zbigniewowi Ziobrze" – czytamy w komunikacie Kancelarii Sejmu opublikowanym w piątek.

Napisano w nim, że marszałek Sejmu wyznaczył Ziobrze trzydniowy termin na złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w zakresie wskazanym we wniosku. Termin upływa w poniedziałek, 3 listopada.

Przewodniczący Komisji Regulaminowej ustalił termin posiedzenia w sprawie rozpatrzenia wniosku na środę, 6 listopada o godz. 16:00. Po zaopiniowaniu wniosku przez komisję sprawozdanie w tej sprawie rozpatrzy Sejm.

Prokuratura wnioskuje o uchylenie immunitetu i aresztowanie Ziobry

We wtorek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie. Sprawa dotyczy m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Rzecznik prasowa prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak przekazała, że Ziobro w czasie, gdy był szefem MS i PG, założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Śledczy zarzucają byłemu ministrowi sprawiedliwości popełnienie 26 przestępstw. Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Ziobro odrzuca wszystkie zarzuty. Jego zdaniem są one "karkołomne". Ponieważ polityk przebywa obecnie na Węgrzech, padają pytania, czy wróci do kraju, czy może wystąpi tam o azyl polityczny, tak jak jego partyjny kolega Marcin Romanowski, którego prokuratura chce aresztować w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.

