"Chory z nienawiści człowieku". Ziobro do Tuska: Zobacz, do czego doprowadziłeś

W poniedziałek media obiegła informacja o kolejnej bulwersującej decyzji. Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchyli wyrok skazujący dla pedofilia recydywisty. Powodem była obecność "neosędziego" w składzie orzekającym niższej instancji.

Do sprawy odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych były minister sprawiedliwości, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W swoim wpisie polityk zwrócił się do premiera Donalda Tuska.

"Zobacz @donaldtusk, do czego doprowadziłeś! Spójrz w oczy tej zgwałconej 14-latce i powiedz jej, że zwyrodnialec recydywista jednak nie będzie skazany, bo wyrok wydał sędzia, którego nie uznajesz. Powiedz jej, że musi na sprawiedliwość poczekać, bo masz teraz ważniejsze sprawy niż wsadzanie do więzienia gwałcicieli i morderców. Bo teraz musisz dokonać prywatnej zemsty na tych, którzy śmieli ciągać po sądach Twoich kumpli przestępców. Powiedz to jej, chory z nienawiści człowieku!" – napisał na platformie X Ziobro.

Sąd uchylił wyrok skazujący pedofila

Do okoliczności bulwersującej sprawy uchylenia wyroku dla pedofila recydywisty dotarł portal Niezalezna.pl. W 2021 roku w Lesznie zgwałcił on 14-letnią dziewczynkę. Mężczyzna szybko został załapany. W trakcie badania sprawy okazało się, że wcześniej był karany za napaść seksualną, tym razem na dorosłą kobietę.

Jego proces toczył się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, gdzie odpowiadał w warunkach recydywy. Oskarżony został skazany na 3 lata więzienia. Od wyroku odwołała się zarówno prokuratura, jak i obrona. Ostatecznie sprawa trafiła do poznańskiego Sądu Apelacyjnego, gdzie 22 października zapadł szokujący wyrok: wcześniejsze orzeczeni zostało uchylone, a proces musi rozpocząć się na nowo. Jaki był powód takiej decyzji?

Jak stwierdzili sędziowie SA, w składzie orzekającym sądu okręgowego zasiadał "neosędzia" – Daniel Jurkiewicz. To wystarczyło, aby wyrok skazujący został uchylony. Co ciekawe, w składzie SA zasiadał inny "neosędzia". To jednak nie przeszkodziło w wydaniu bulwersującego wyroku.

