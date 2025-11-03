Bulwersujące decyzje sądu. Kaczyński nie zostawił suchej nitki

Jarosław Kaczyński we wpisie na platformie X ocenił, że „to, co dzieje się w sądach, wygląda na spłacanie politycznych długów za poparcie Platformy (Obywatelskiej) w wyborach parlamentarnych”.

twitter

„Mordercy i seksualni zwyrodnialcy mają uchylane wyroki skazujące, przez co nie ponoszą odpowiedzialności za swoje okrutne czyny” – dodał i zapytał, czy „tak wygląda tuskowo-żurkowa »praworządność«?”.

„Bezkarność dla przestępców to bezpośrednie uderzenie w bezpieczeństwo każdego Polaka” – stwierdził prezes PiS.

Bulwersujące decyzje sądu

W poniedziałek portal niezalezna.pl ujawnił bulwersującą decyzję Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, która zapadła 22 października. Sąd uchylił wyrok pierwszej instancji dla pedofila, który w warunkach recydywy, zgwałcił 14-latkę. Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał go na trzy lata pozbawienia wolności. Wyrok ten został uchylony, ponieważ wydał go nieuznawany przez obecną władzę „neo-sędzia” Daniel Jurkiewicz. Oznacza to, że proces pedofila będzie musiał ruszyć od nowa.

Z kolei w czwartek 30 października Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok skazujący w sprawie zabójstwa żony i córek przez Serhia T. W listopadzie 2023 roku w Puszczykowie pod Poznaniem Serhii T. miał pozbawić życia swoją żonę oraz jej dwie córki w wieku 4,5 lat oraz 1,5 roku. Oszczędził jedynie syna kobiety z poprzedniego związku, którego okłamał, że reszta rodziny jest w szpitalu. Jako podstawę decyzji o uchyleniu wyroku skazującego, Sąd Apelacyjny w Poznaniu wskazał fakt wydania wyroku przez tzw. „neo-sędziego” Daniela Jurkiewicza. Sprawa zostanie teraz przekazana do ponownego rozpoznana albo rozstrzygnięta przez sąd wyższej instancji.

Czytaj też:

Kolejna bulwersująca decyzja. Sąd uchylił wyrok skazujący pedofilaCzytaj też:

Lewandowski: Sędzia, który uchylił wyrok dla mordercy, dał "neosędziemu" rekomendację