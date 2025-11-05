Opinia o stanie zdrowia Ziobry. "Wygląda na ustawkę z udziałem lekarza"

"Absurd w biały dzień! Min. Ziobro ma opinię o stanie zdrowia bez kontaktu z pacjentem! Lekarz nie widział pacjenta i wszyskich dokumentów! To może naruszać podstawowe zasady etyki lekarskiej i sztuki wykonywania zawodu! Może jest przestępstwem?" – napisał Ozdoba w środę w serwisie X.

Eurodeputowany PiS zwrócił się do prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasza Jankowskiego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec lekarza, który wydał taką opinię.

Ozdoba pisze do szefa NIL. Żąda wyjaśnień ws. opinii lekarza

"Z przekazów medialnych wynika, że wydano opinię dotyczącą możliwości wykonywania przez Pana Zbigniewa Ziobrę czynności związanych z organami państwa, pomimo iż biegły lekarz nie przeprowadził bezpośredniego badania pacjenta, a oparł swoją ocenę wyłączeni na dokumentacji medycznej" – czytamy w piśmie udostępnionym przez Ozdobę w mediach społecznościowych.

"Nie jest tajemnicą, że min. Ziobro leczy się również za granicą, więc pozyskanie pełnej dokumentacji jest niemożliwe! Brak badania pacjenta czyni tę opinię skrajnie wątpliwą i kompromituje cały proces. To wygląda na ustawkę z udziałem lekarza!" – ocenił Ozdoba.

Zbigniew Ziobro od końca 2024 r. zmaga się z chorobą nowotworową. 12 listopada planuje kolejne badania w Brukseli z powodu pogarszających się wyników krwi i niepokojącym chudnięciem – podał w środę "Super Express".

Prokuratura wnioskuje o uchylenie immunitetu i aresztowanie Ziobry

Pod koniec października minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie. Sprawa dotyczy m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Rzecznik prasowa prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak przekazała, że Ziobro w czasie, gdy był szefem MS i PG, założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Śledczy zarzucają byłemu ministrowi sprawiedliwości popełnienie 26 przestępstw. Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Ziobro odrzuca wszystkie zarzuty. Jego zdaniem są one "karkołomne". Ponieważ polityk przebywa obecnie na Węgrzech, padają pytania, czy wróci do kraju, czy może wystąpi tam o azyl polityczny, tak jak jego partyjny kolega Marcin Romanowski, którego prokuratura chce aresztować w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.

Żurek popełnił przestępstwo? Były minister składa zawiadomienie

W poniedziałek Ziobro zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Żurka i podległych mu prokuratorów w sprawie ujawnienia tajemnicy śledztwa. Chodzi o ujawnienie dziennikarzom pełnej treści wniosku prok. Piotra Woźniaka o wyrażenie zgody na pociągnięcie byłego szefa MS do odpowiedzialności karnej.

We wtorek Ziobro ocenił, że wniosek o uchylenie mu immunitetu jest prawnie wadliwy, ponieważ podpisała go niewłaściwa osoba, co – jego zdaniem – "czyni go nieskutecznym". Polityk złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Żurka, a także przez Woźniaka, który – zdaniem Ziobry – "podpisał nie swój dokument".

