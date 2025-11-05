Czarnek o działaniach Tuska: Bestialstwo nienotowane w państwach cywilizowanych

– Jako fujara lub miękiszon do historii przejdzie pan Tusk, który zamiast zajmować się tym, że nie ma pieniędzy na orzekanie o stopniu niepełnosprawności, na obniżanie cen energii, na ratowanie JSW, na zmniejszenie dziury budżetowej, długu publicznego, na Radzie Ministrów zajmuje się chorym śmiertelnie człowiekiem i jeszcze wyzywa go per fujara i miękiszon. Tego nie było nigdy w historii tego państwa – powiedział wiceprezes PiS w porannym paśmie Polsat News.

Polityk odpowiedział ten sposób na słowa premiera Donald Tuska, który nawiązując do słów samego Zbigniewa Ziobry, mówił o "fujarze" i "miękiszonie".

Czarnek: Stan zdrowia Ziobry ma znaczenie

– To nie jest przesada. Pan minister Ziobro jest chory na rzadki rodzaj nowotworu. Generalnie ludzie w tej chorobie w większości już po takim czasie nie żyją. Cudem uniknął śmierci dzięki skomplikowanym zabiegom onkologicznym, wykonywanym w Polsce i poza granicami kraju i dalej są te zabiegi wykonywane – przypomniał Czarnek.

– Czy pan sobie wyobraża, że pan minister Ziobro, który jest tylko z zemsty aresztowany i osadzony w więzieniu, być może w kajdankach zespolonych prowadzony osobno do ubikacji jak pani Urszula, Karolina, albo jak ksiądz Olszewski i Dariusz Matecki – te przykłady są z teraz nie z PRL – i ma szansę przetrwać te dwa miesiące aresztu? Nie – dodał polityk.

Czarnek podkreślił, że stan zdrowia Ziobry ma znaczenie. – Pan minister jest w stanie stawać przed każdą prokuraturą i sądem, tak jak to robił przed komisją, nawet nielegalną, która nie chciała go wpuścić na salę. Wciskanie kogoś do więzienia tylko dlatego, że Tusk i Żurek są żądni zemsty, albo pan Czarzasty, jest bestialstwem nieznanym, nienotowanym w państwach cywilizowanych – dodał.

Matecki: Byli pewni, że będą mnie przetrzymywać w nieskończoność

O działaniach prokuratury za rządu Donalda Tuska wie co nieco inny polityk byłej Suwerennej Polski, a obecnie członek klubu PiS Dariusz Matecki. W swoim wtorkowym wpisie w mediach społecznościowych napisał o sprawie w kontekście ciężkiej choroby Zbigniewa Ziobry. Matecki przypomniał o swoich przejściach, jakie spotkały go, kiedy był aresztowany i nie został dopuszczony do ważnej operacji.

Wniosek o uchylenie immunitetu i areszt

Sejmowa komisja regulaminowa zajmie się w czwartek wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Po wydaniu opinii przez komisję sejmową sprawa trafi pod obrady Sejmu. Sam Ziobro uważa, że stawiane mu zarzuty mają charakter polityczny. Sprawa dotyczy m.in. rzekomego ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa go łącznie o 26 przestępstw. Były minister sprawiedliwości złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie działań Żurka i prok. Piotra Woźniaka.

