Kaczyński grzmi w sprawie Ziobry. "Równoznaczne z wyrokiem śmierci"

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie. Sprawa dotyczy rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Sejmowa komisja regulaminowa zajmie się wnioskiem w najbliższy czwartek (6 listopada) o godz. 16:00. Po wydaniu opinii sprawa trafi pod obrady Sejmu. Były minister sprawiedliwości, a obecnie poseł PiS uważa, że stawiane mu zarzuty mają charakter polityczny.

Kaczyński: Każdy ma prawo bronić swojego życia

Jarosław Kaczyński był pytany przez dziennikarzy o to, czy Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski z Węgier, gdzie prawdopodobnie nadal przebywa. – Kto żąda aresztowania, zresztą pod całkowicie niemającymi nic wspólnego z prawem karnym zarzutami, ciężko, bardzo ciężko chorego człowieka, któremu zagraża po prostu śmierć, żąda jego uwięzienia, to sam jest przestępcą – stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Lider PiS stawił się we wtorek w warszawskim sądzie rejonowym na rozprawie dotyczącej prywatnego aktu oskarżenia, który przeciwko niemu skierował europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.

– Każdy ma prawo bronić swojego życia, w tym wypadku chodzi o życie – mówił Kaczyński, dopytywany o to, co powinien zrobić Ziobro. – Nie wiem, gdzie w tej chwili jest, ale wiem, że ma prawo bronić swojego życia – odpowiedział na pytanie, gdzie jest były minister sprawiedliwości.

Dziennikarze dopytywali Kaczyńskiego, czy Ziobro powinien wrócić do Polski. – Po to, żeby go w istocie zamordowano? – zapytał prezes PiS. – Jeżeli ktoś bardzo ciężko chory, kto wymaga stałej, bardzo poważnej opieki lekarskiej, jest umieszczany w więzieniu, to jest równoznaczne w istocie z wyrokiem śmierci – ocenił Jarosław Kaczyński.

26 zarzutów dla Ziobry

Według prokuratury, istnieje podejrzenie, iż były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

– Podstawą skierowania wniosku są ustalenia dokonane w toku postępowania prowadzonego przez Zespół Śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej – poinformowała prok. Anna Adamiak, rzecznik prasowa prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

