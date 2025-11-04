Kaczyński stawił się w sądzie. "Nie widzę żadnego powodu do pojednania"

Sprawa z oskarżenia prywatnego Krzysztofa Brejzy dotyczy słów Jarosława Kaczyńskiego na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa z marca ubiegłego roku. Prezes Prawa i Sprawiedliwości miał wówczas powiedzieć o eurodeputowanym Koalicji Obywatelskiej: "Znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw". Polityk KO zapowiadał wtedy, że złoży przeciwko Kaczyńskiemu pozew za zniesławienie.

W marcu br. Sejm uchylił liderowi PiS immunitet. Za głosowało 236 posłów, przeciwko – 200, a trzech parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Kaczyński: Nie widzę powodu do pojednania

Przed wejściem do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia Kaczyński został zapytany przez dziennikarzy, dlaczego nie wziął udziału w posiedzeniu pojednawczym. – Nie widzę żadnego powodu do pojednania. Pojednanie jest możliwe jedynie wtedy, kiedy ktoś coś złego zrobił. Ja zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem odpowiadałem na pytania i nie ukrywałem niczego – powiedział prezes PiS.

– Pan Brejza jest człowiekiem skrajnie złej woli. Wielokrotnie wypowiadał się w sprawie innych polityków w sposób skrajnie agresywny, bardzo nieprzyjemny, pełen radykalnego braku kultury – stwierdził Kaczyński. I zaznaczył, że oczekuje umorzenia tej sprawy.

– Trzeba ponosić konsekwencje słów (...). Jeżeli się konsekwencji tych słów nie potrafi przyjąć, to sprawę musi rozstrzygać sąd. Tak się w cywilizowanych państwach i w ogóle w cywilizowanym, demokratycznym świecie rozstrzyga konflikty – mówił z kolei Brejza przed rozprawą.

Jego pełnomocnik – a prywatnie żona – Dorota Brejza oświadczyła, że jeśli Kaczyński przeprosi za swoje słowa o "odrażających przestępstwach", to przeprosiny te zostaną przyjęte. W innym wypadku sprawę będzie rozstrzygał sąd. Rozprawie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia przewodzi sędzia Tomasz Trębicki.

