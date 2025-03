Immunitet Jarosława Kaczyńskiego. Sejm zdecydował

Dzień wcześniej sejmowa komisja regulaminowa spraw poselskich i immunitetowych rekomendowała przyjęcie wniosku o uchylenie immunitetu posłowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Większość sejmowa uchyliła Kaczyńskiemu immunitet

W czwartek na sali plenarnej za uchyleniem immunitetu posłowi Jarosławowi Kaczyńskiemu było 236 posłów, przeciwko – 200 posłów. Trzech parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Z inicjatywą wyszedł europoseł Krzysztof Brejza, jako oskarżyciel prywatny. Na posiedzeniu komisji śledczej ds. Pegasusa Kaczyński miał o Brejzie powiedzieć: "Znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw". Europoseł KO zapowiadał wtedy, że złoży przeciwko Kaczyńskiemu pozew za zniesławienie. W tym wypadku chodzi o prywatne karne oskarżenie. Aby sprawa mogła się toczyć przeciwko posłowi, Sejm musi najpierw wyrazić na to zgodę.

Prezes PiS: Opinia, nie oskarżenie

Przedstawiający raport komisji poseł PO Tomasz Głogowski zaznaczył, że Jarosław Kaczyński nie uczestniczył w posiedzeniu komisji regulaminowej, a jego reprezentantem był poseł PiS, Zbigniew Bogucki.

Dodał również, że Kaczyński skierował list do członków komisji, w którym prosił o zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności. Głogowski podkreślił, że zarówno Kaczyński w liście, jak i Bogucki podczas posiedzenia komisji, starali się przekonać posłów, że wypowiedź Kaczyńskiego była jedynie wyrażeniem opinii, a nie oskarżeniem.

