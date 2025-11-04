Tusk mocno uderzył w polityków PiS. Porównał ich do rosyjskich oligarchów

We wtorek rano pojawił się nowy wpis na profilu premiera Donalda Tuska na platformie X. "W Rosji oligarchowie użyli wielkich pieniędzy, by zdobyć władzę. W Polsce pisowcy użyli władzy, by zdobyć wielkie pieniądze. Jedni i drudzy dla dobra narodu oczywiście" – napisał szef rządu, odnosząc się kolejny raz do sprawy związanej ze sprzedażą działki pod Centralny Port Komunikacyjny.

Afera wokół działki pod CPK

W ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska ujawniła, że w 2023 r., tuż przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zgodę na sprzedaż strategicznej działki pod budowę CPK. Chodzi o 160 hektarów ziemi w miejscowości Zabłotnia (woj. mazowieckie). Działka, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK, trafiła do wiceprezesa firmy przetwórczej Dawtona Piotra Wielgomasa. Została sprzedana za blisko 23 mln zł. Niebawem jej wartość może jednak sięgnąć nawet 400 mln zł. Działka przed sprzedażą należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Wielgomas był jej dzierżawcą od 2008 r.

Piotr Wielgomas wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że nabył działkę w miejscowości Zabłotnia legalnie i nie miał świadomości, że będzie ona miała istotne znaczenie dla budowy CPK. Zamieścił również fragment księgi wieczystej. Wynika z niego, że KOWR zastrzegł w umowie sprzedaży nieruchomości prawo odkupu po cenie z 2023 r. Prawo to obowiązuje do grudnia 2028 r. W środę KOWR poinformował, że wystąpił do właściciela nieruchomości o wyrażenie zgody na odkup gruntów.

Według medialnych doniesień, przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. politycy PiS, w tym ówczesny minister rolnictwa Robert Telus, odwiedzali zakłady spółki Dawtona. Jak stwierdził dziennikarz WP Szymon Jadczak, spotkania te zbiegły się w czasie z decyzjami administracyjnymi, które umożliwiły sprzedaż działki pod CPK.

Decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Telus, jego były zastępca Rafał Romanowski, były szef KOWR Waldemar Humięcki i były zastępca dyrektora warszawskiego oddziału KOWR Jerzy Wal zostali zawieszeni w prawach członka partii.

