Afera CPK zaszkodzi PiS? Polacy zabrali głos

"Czy informacja na temat sprzedaży działki, przez którą przebiegać ma linia kolejowa łącząca Warszawę z CPK, pod koniec rządów PiS wpływa na pani/pana ocenę Prawa i Sprawiedliwości?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy firmy SW Research w najnowszym sondażu dla rp.pl.

42,4 proc. badanych ocenia Prawo i Sprawiedliwość gorzej, a 8,8 proc. – lepiej. W przypadku 28,2 proc. ankietowanych sprawa z działką pod CPK nie wpłynęła na ocenę partii Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast 20,6 proc. pytanych w ogóle nie słyszało o tej sprawie.

– Sprzedaż gruntów negatywnie wpłynęła na ocenę Prawa i Sprawiedliwości częściej w przypadku mężczyzn (46 proc.) niż kobiet (39 proc.). Odsetek respondentów gorzej oceniających partię Jarosława Kaczyńskiego po tej sytuacji rośnie wraz z wiekiem (26 proc. – osoby do 24 lat, 48 proc. – osoby powyżej 50 lat). Takie zdanie podziela blisko co drugi respondent (49 proc.), którego dochody przekraczają 7000 zł netto i ponad połowa badanych (53 proc.) z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. osób – wskazała Justyna Sobczak z firmy SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28-29 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

O co chodzi w aferze z działką pod CPK?

W poniedziałek Wirtualna Polska podała, że w 2023 r., tuż przed oddaniem władzy przez PiS, Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż strategicznej działki pod Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Chodzi o 160 hektarów ziemi w miejscowości Zabłotnia (woj. mazowieckie). Działka, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości, trafiła do wiceprezesa firmy przetwórczej Dawtona Piotra Wielgomasa. Wcześniej należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Wielgomas był jej dzierżawcą od 2008 r.

KOWR poinformował w środę, że wystąpił do właściciela nieruchomości o wyrażenie zgody na odkup gruntów. Ośrodek zastrzegł w umowie sprzedaży prawo odkupu działki po cenie z 2023 r. Prawo to obowiązuje do grudnia 2028 r.

Według medialnych doniesień, przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. politycy PiS, w tym ówczesny minister rolnictwa Robert Telus, odwiedzali zakłady spółki Dawtona. Jak stwierdził dziennikarz WP Szymon Jadczak, spotkania te zbiegły się w czasie z decyzjami administracyjnymi, które umożliwiły sprzedaż działki pod CPK.

Decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, były minister rolnictwa Robert Telus i jego były zastępca Rafał Romanowski oraz były szef KOWR Waldemar Humięcki i były zastępca dyrektora warszawskiego oddziału KOWR Jerzy Wal zostali zawieszeni w prawach członka partii.

Czytaj też:

Afera CPK wstrząsnęła PiS-em? "Jak się nie wytłumaczy, to go Jarosław zamorduje"Czytaj też:

Kaczyński pytany o działkę pod CPK. "Oszukańcza propaganda"Czytaj też:

Politycy PiS kupowali gadżety wyborcze od Dawtony. Niejasności wokół faktur