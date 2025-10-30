Kaczyński pytany o działkę pod CPK. "Oszukańcza propaganda"

Podczas Krynica Forum 2025 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został zapytany przez dziennikarzy o to, czy afera wokół działki pod CPK jest "katastrofą dla tego projektu".

– Nie jest katastrofą. To była działka o niestrategicznym znaczeniu, a poza tym umowa całkowicie gwarantowała interesy państwa (...). Cała reszta to jest po prostu oszukańcza propaganda, taka obrzydliwa, ale charakterystyczna dla PO, bo to obrzydliwa partia – stwierdził lider PiS.

Afera wokół działki pod CPK

W poniedziałek Wirtualna Polska podała, że tuż przed oddaniem władzy przez PiS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zgodę na sprzedaż strategicznej działki pod CPK. Chodzi o 160 hektarów ziemi w miejscowości Zabłotnia (woj. mazowieckie). Działka trafiła do wiceprezesa firmy przetwórczej Dawtona Piotra Wielgomasa. Została sprzedana za blisko 23 mln zł. Niebawem jej wartość może jednak sięgnąć nawet 400 mln zł. Wszystko dlatego, że zmieni ona przeznaczenie. Na ziemi pod uprawę rolną powstaną bowiem m.in. tory szybkiej kolei.

Prawo i Sprawiedliwość błyskawicznie zareagowało na medialne doniesienia. Decyzją Jarosława Kaczyńskiego, były minister rolnictwa Robert Telus i jego były zastępca Rafał Romanowski oraz były szef KOWR Waldemar Humięcki i były zastępca dyrektora warszawskiego oddziału KOWR Jerzy Wal zostali zawieszeni w prawach członka partii.

Co więcej, PiS powołuje specjalny zespół, który ma zbadać okoliczności kontrowersyjnej sprzedaży działki. Na czele prac stanie Elżbieta Witek, była marszałek Sejmu.

W środę Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że wystąpił do właściciela potrzebnej do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego działki w Zabłotni o wyrażenie zgody na odkup gruntów. W umowie sprzedaży nieruchomości KOWR zastrzegł sobie prawo odkupu nieruchomości po cenie z 2023 r. Prawo to obowiązuje do grudnia 2028 r.

