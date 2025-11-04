Tusk zwrócił się do Ziobry. Padły słowa o "miękiszonie"

Przed wtorkowym posiedzeniem rządu Donald Tusk odniósł się do sprawy, która – jak stwierdził – "bulwersuje całą polską opinię publiczną", czyli "gdzie jest były minister sprawiedliwości pan Ziobro i czy wróci do kraju". – Najchętniej bym się zawrócił bezpośrednio do pana ministra. Jestem przekonany, że nie chce pan przejść do historii jako "fujara" czy "miękiszon" i stawi się pan przed niezależnym wymiarem sprawiedliwości w Polsce – powiedział premier.

W ten sposób nawiązał do słów Zbigniewa Ziobry z Sejmu, z 14 listopada 2023 r.: – Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu.

Tusk o sprawie Ziobry. "Jedyna metoda"

Pod koniec października minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie. Sprawa dotyczy rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

– Zarzuty są poważne. Jedyną metodą, aby wytłumaczyć się z tych zarzutów, jest postępowanie zgodne z prawem, z przepisami, tak aby zatriumfowało prawo i sprawiedliwość w Polsce. To jedyna droga, jedyna metoda – mówił we wtorek Donald Tusk.

– Ucieczka czy szukanie azylu, czy to w Budapeszcie, jak pański kolega, czy jak inny kolega, na Białorusi, to wszystko stawia w bardzo złym świetle i pana ministra, i wszystkich, którzy są w tej sprawie zamieszani w jakieś, jeszcze w tej chwili nie do końca oczywiście wyjaśnione, ale brzydkie i na odległość śmierdzące interesy – stwierdził szef rządu.

– Mam nadzieję, że niedługo się tu, w Polsce, zobaczymy. Jak sam pan mawiał, uczciwi nie mają się czego bać, a naszym zadaniem jest – i z tego zadania się wywiązujemy – aby każdy, niezależnie od skali tych domniemanych przestępstw, niezależnie od zarzutów, jakie sformułowała prokuratura, mógł liczyć na sprawiedliwy proces i na stosowanie uczciwe przepisów. Jestem przekonany, że wszyscy to państwo doceniają – powiedział Tusk.

