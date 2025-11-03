Ziobro: Niczego nie będę się zrzekał

31 października Kancelaria Sejmu poinformowała, że zawiadomienie o postępowaniu dotyczącym odebrania immunitetu zostało skutecznie doręczone Zbigniewowi Ziobrze i że polityk ma trzy dni na dobrowolne zrzeczenie się immunitetu. Termin mija dziś.

6 listopada zbierze się sejmowa komisja regulaminowa, która pochyli się nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie polityka do odpowiedzialności karnej, a także zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Ziobro nie zrzeknie się immunitetu

W rozmowie z Polsat News były szef resortu sprawiedliwości odniósł się do sprawy i zapowiedział, że niczego nie będę się zrzekał. Polityk podejmie natomiast kroki prawne przeciwko prok. generalnemu Waldemarowi Żurkowi i podległym mu prokuratorom.

twitter

Prokuratura: Podejrzenie 26 przestępstw

Prokuratura złożyła w ub. we wtorek wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze.

Według prokuratury, istnieje podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. – Podstawą skierowania wniosku są ustalenia dokonane w toku postępowania prowadzonego przez Zespół Śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej – poinformowała prok. Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Czytaj też:

Ziobro uderza w Żurka: TVN dostał wniosek o uchylenie mi immunitetu przede mnąCzytaj też:

Ziobro: Polską rządzą przestępcy. Kiedy wrócę, ich los nie będzie kolorowy