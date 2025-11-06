"Tu chodzi o zemstę". Mocny wpis Kaczyńskiego

W czwartek Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zajmowała się wnioskiem o odebranie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Po burzliwej dyskusji i wielu emocjach posłowie zdecydowali o wydaniu rekomendacji dla uchylenia immunitetu.

Sprawa Ziobry, który obecnie przebywa na Węgrzech, rozpalała przez cały dzień polityków i komentatorów. Swoją opinię wyraził również prezes Prawa i Sprawiedliwości.

"Zarzuty pisane palcem po wodzie, bez podstaw prawnych, na polityczne zlecenie, kreują i przedstawiają ci, którzy z ramienia obecnej władzy awansowali i czerpią profity. Niszczą człowieka, który zwalczał przestępczość. Nielegalnie przejęli prokuraturę, teraz sądy... Tu nie chodzi o sprawiedliwość. Tu chodzi o zemstę. Domański powiedział całą prawdę... Sprawiedliwość dopiero nadejdzie" – napisał Jarosław Kaczyński.

Zarzuty dla Ziobry

Były minister sprawiedliwości ma usłyszeć łącznie 26 zarzutów, które – według śledczych – dotyczą sprzeniewierzenia dziesiątek milionów złotych z publicznych funduszy. Ostateczna decyzja w sprawie pociągnięcia Ziobry do odpowiedzialności karnej należy teraz do Sejmu.

Na konferencji prasowej w Budapeszcie Ziobro dokonał oceny politycznej i prawnej zaistniałej sytuacji. Odniósł się do informacji dot. niektórych zarzutów, które mają mu być postawione. Poinformował, że otrzymał informację, że po powrocie z Budapesztu ma zostać zatrzymany natychmiast.

W trakcie wystąpienia Ziobro przypomniał pomijany fragment artykułu 43 Kodeksu karnego wykonawczego dotyczącego podstawy prawnej funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości.

– Zasada goebbelsowskiej propagandy jest taka, że kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. I bardzo wielu Polaków uwierzyło w to, że rzeczywiście przekazywanie środków z Funduszu Sprawiedliwości na inne cele niż pomoc ofiarom przestępstw bądź pomoc postpenitencjarną jest nadużyciem, nieprawidłowością – powiedział były minister sprawiedliwości.

Czytaj też:

Mocny wpis Kaczyńskiego. "Karmią swoje patologiczne instynkty"Czytaj też:

"Warto powiedzieć coś dobrego". Kaczyński o odejściu Hołowni