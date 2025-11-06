Mocny wpis Kaczyńskiego. "Karmią swoje patologiczne instynkty"

W całej Polsce coraz częściej odwoływane są planowe zabiegi, a wielu pacjentów, w tym osoby z chorobami nowotworowymi, nie może zostać przyjętych na leczenie. Powodem są wyczerpane limity finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Część zabiegów przesuwana jest na rok 2026, co budzi rosnące obawy pacjentów, dla których każdy dzień może być na wagę złota.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Naczelną Radę Lekarską, wiele placówek medycznych od kilku tygodni ogranicza liczbę przyjmowanych pacjentów. Najtrudniejsza sytuacja występuje w województwie pomorskim. Jak podkreślił rzecznik NRL Jakub Kosikowski, podobne doniesienia napływają również z innych regionów kraju. Szpitale, pozbawione wystarczającego finansowania, są zmuszone samodzielnie wprowadzać limity przyjęć, także w tych obszarach, które wcześniej nie były nimi objęte.

Resort zdrowia twierdzi, że nie "odsyła" pacjentów

Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie, w którym zaprzecza, że pacjenci onkologiczni nie są przyjmowani. "Nie potwierdzamy doniesień o przekładaniu zabiegów onkologicznych bądź »odsyłaniu« chorych onkologicznych. Świadczenia onkologiczne co do zasady są świadczeniami nielimitowanymi" – czytamy.

Jednocześnie zaznaczono, że "w przypadku planowych zabiegów mogą występować przesunięcia terminów, co zdarzało się również w poprzednich latach", jednak "decyzje w tym zakresie podejmowane są przez placówki medyczne, z zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów i ciągłości procesu leczenia".

Kaczyński: To źli ludzie! To zły rząd!

"Odsyłają pacjentów z kwitkiem, odwołują zabiegi ludziom, których życie jest zagrożone, a NFZ bankrutuje. Izabela Leszczyna zostawiła po sobie katastrofę w służbie zdrowia, a jej następczyni chce ją pogłębić, sugerując, że szpitali w Polsce jest o 30 proc. za dużo. Czyżby w planach była ich likwidacja?" – napisał w czwartek na platformie X prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

"Zamiast zająć się ratowaniem zdrowia Polaków – wbrew prawu i bez żadnych podstaw – karmią swoje patologiczne instynkty, szczując na ciężko chorego człowieka! To źli ludzie! To zły rząd!" – stwierdził lider PiS, nawiązując do działań prokuratury wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

