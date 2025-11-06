"Ogłaszam alert". Morawiecki o dramatycznej sytuacji w szpitalach

– Ogłaszam alert w służbie zdrowia. Zabiegi są odwoływane, szpitale są bez pieniędzy. To efekt nieudolności rządów Donalda Tuska – powiedział Morawiecki w nagraniu opublikowanym w czwartek w serwisie X.

"Rekordowa dziura w NFZ zbiera okrutne żniwa. Coraz więcej szpitali w Polsce wstrzymuje przyjęcia nowych pacjentów, w tym chorych onkologicznie. Zamiast zapraszać ich na sale operacyjne, muszą zaprosić ich do wyjścia" – mówi narrator filmu.

Alert w służbie zdrowia. Morawiecki zamieścił nagranie

"Mamy dopiero początek listopada, a już skończyły się środki na ratowanie życia i zdrowia Polaków. A rząd zamiast skutecznie rządzić państwem, uprawia propagandę" – słyszymy na nagraniu, w którym pojawia się premier Donald Tusk mówiący: "Robimy, nie gadamy".

– Panie Donaldzie, niech pan to powie prosto w oczy lekarz, którzy nie mogą leczyć, albo chorym, którzy musieli pozostać w domach. A najlepszą przysługę Polsce, Polkom i Polakom zrobicie po prostu odchodząc – stwierdza na koniec narrator.

"Służba zdrowia się sypie! Polityka rządu Tuska zagraża życiu i zdrowiu Polaków. Szpitale wstrzymują leczenie ludzi, a na przyszły rok brakuje już 23 mld złotych. Co dalej? Protestuj, komentuj, udostępnij! Twój głos ma znaczenie!" – podkreślił Morawiecki we wpisie zamieszczonym na portalu X.

Ogromna dziura w budżecie NFZ. Na leczenie brakuje ponad 10 mld zł

Pod koniec października Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał dodatkowe 3,5 mld zł z budżetu państwa. Pieniądze mają pomóc w rozliczeniach z placówkami medycznymi, zwłaszcza w województwie śląskim i mazowieckim. W kasie NFZ wciąż brakuje ok. 10,5 mld zł, by domknąć tegoroczny budżet.

Trudna sytuacja w służbie zdrowia rodzi pytania o zamykanie szpitali.

