Szczyt medyczny i mroczna izba

#WARTO W powszechnym mniemaniu 24 lutego 2022 r. skończyła się pandemia. Nie dla wszystkich.
Od pięciu lat trwają procesy 114 lekarzy, sygnatariuszy apeli do władz RP. Lekarze, wskazując na niską zjadliwość wirusa, nie chcieli zgadywać przez telefon chorób, krytykowali lockdown, ograniczenie dostępu do przychodni i szpitali, zamykanie zdrowych ludzi. Ostrze gali, że przyjęte obostrzenia i sianie medialnej psychozy przyniesie większe szkody niż sam wirus. Apelowali o ostrożność z masowy mi szczepieniami eksperymentalnie dopuszczonym preparatem mRNA.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
