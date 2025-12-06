Szczyt medyczny i mroczna izba

Od pięciu lat trwają procesy 114 lekarzy, sygnatariuszy apeli do władz RP. Lekarze, wskazując na niską zjadliwość wirusa, nie chcieli zgadywać przez telefon chorób, krytykowali lockdown, ograniczenie dostępu do przychodni i szpitali, zamykanie zdrowych ludzi. Ostrze gali, że przyjęte obostrzenia i sianie medialnej psychozy przyniesie większe szkody niż sam wirus. Apelowali o ostrożność z masowy mi szczepieniami eksperymentalnie dopuszczonym preparatem mRNA.