"Krach finansów publicznych". Polityk oskarża Tuska

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec 2025 r. wyniosło 470,5 mld zł, tj. 51,1 proc. rocznego planu, jednocześnie było wyższe o ok. 31,3 mld zł (tj. o 7,1 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2024 (439,3 mld zł, tj. 50,7 proc. planu) – podało Ministerstwo Finansów.

Błaszczak: Dochody budżetu niższe o niemal 60 mld zł

Do sytuacji budżetu odniósł się w poniedziałek podczas konferencji prasowej szef klubu parlamentarnego PiS, Mariusz Błaszczak.

– Dziś można powiedzieć, że w Polsce rządzonej przez Donalda Tuska krach finansów publicznych stał się faktem. Otóż informacje dotyczące wykonania budżetu za pierwsze 7 miesięcy tego roku są dramatyczne. Deficyt budżetu państwa wynosi niemal 157 miliardów złotych, po 7 miesiącach – powiedział polityk.

Jak zaznaczył, "dochody do budżetu państwa są niższe o niemal 60 miliardów złotych. Spadają wpływy z podatku CIT". – Ogłoszono, że 80 tysięcy osób będą obejmowały zwolnienia grupowe, to jest dwa razy więcej, niż w całym roku 2024 – dodał.

– Deficyt jest katastrofalny, jeżeli porównamy wysokość deficytu za 7 miesięcy ’25 roku z całorocznym deficytem podczas ostatniego roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, to przypomnę, wówczas wynosił on niemal 85 miliardów złotych – podkreślił Błaszczak.

– Ta katastrofa w finansach publicznych negatywnie odbija się jeżeli chodzi o sytuację finansów przeznaczonych na obronność – dodał.

Wzrost wydatków budżetu państwa

Resort finansów przekazał w sierpniu, że wyższe wykonanie wydatków po lipcu 2025 r. w porównaniu do okresu styczeń-lipiec 2024 r. wynika z przekazaniu dwóch transz.

"1. w marcu br. środków w kwocie ok. 19 mld zł z części 20- Gospodarka (I transza) na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju S. A. wyemitowanych w roku 2020 na sfinansowanie rządowego programu "Tarcz Finansowych,

2. w lipcu br. środków w kwocie 16 mld zł z części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie zobowiązań wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w latach 2020-2023" – czytamy w komunikacie.

