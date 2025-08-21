Tak zmieniły się polskie pensje w ciągu roku. GUS opublikował nowe dane

"W lipcu 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6431,8 tys. etatów i było o 0,9% niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2025 r. wyniosło 8 905,63 zł, tj. wzrosło nominalnie o 7,6% w porównaniu z lipcem ub. roku" – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 8,6% wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8% spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł

Jak donosi GUS, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 1,9 pkt proc. m/m i wyniósł minus 12,1 pkt w sierpniu br.

"W sierpniu 2025 r. odnotowano poprawę nastrojów konsumenckich, dotyczących zarówno obecnej, jak i przyszłej sytuacji (w stosunku do poprzedniego miesiąca). Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 12,1 i był o 1,9 pkt proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca" – czytamy w komunikacie.

Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 4,3 pkt proc. i 2,4 pkt proc.). Wyższe wartości osiągnęły również oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 2,3 pkt proc. i 1,8 pkt proc.). Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 1,3 pkt proc.), podał GUS.

W odniesieniu do sierpnia 2024 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 3,8 pkt proc.

"Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 1,4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 6,3. Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrosty odpowiednio o 4,3 pkt proc. i 2,3 pkt proc.). Wzrost o 1,8 pkt proc. wystąpił także dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadek o 2,5 pkt proc.)" – czytamy dalej.

W sierpniu br. WWUK osiągnął wartość o 4,0 pkt proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2024 r.

W okresie 04-13.08.2025 r. przeprowadzono 1273 wywiady.

