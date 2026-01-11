Trzej Królowie i Dama Dworu

Zapewniają oni, że wspólna lektura poradnika z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami wzmocni nasze bezpieczeństwo i poczujemy się pewniej. Tak też uczyniłem, po tym jednak, gdy odczytałem stosowny fragment broszury informujący o tym, że w sytuacji kryzysowej, kiedy może zabraknąć wody, zaleca się "nadal" (?) oddawanie moczu do toalety, okrzyknięto mnie idiotą i kategorycznie zakazano dalszego przekazywania tych i podobnych, jak powiedziano, banialuków.