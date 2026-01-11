Kataryniarze i prawnicy

SPODE ŁBA Coraz bardziej wydłuża się lista zawodów i specjalizacji zawodowych, dla których w świecie współczesnym wydaje się nie być miejsca.

Nie mowa tu o dawnych, bardzo kiedyś potrzebnych i otoczonych szacunkiem specjalnościach, takich jak bednarz, kołodziej czy bartnik leśny. Ostatnie lata sprawiły, że wizja nieprzydatności zawodowej stanęła przed licznym gronem wielkomiejskich inteligentów.