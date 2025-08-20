Co dalej z inflacją? Eurostat publikuje najnowsze dane

"Najniższe roczne stopy inflacji odnotowano na Cyprze (0,1 proc.), we Francji (0,9 proc.) i w Irlandii (1,6 proc.). Najwyższe roczne stopy inflacji odnotowano w Rumunii (6,6 proc.), Estonii (5,6 proc.) i na Słowacji (4,6 proc.). W porównaniu z czerwcem 2025 r. roczna inflacja spadła w ośmiu państwach członkowskich, pozostała na niezmienionym poziomie w sześciu, a wzrosła w trzynastu" – czytamy w komunikacie.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) inflacja konsumencka wyniosła 3,1 proc. w ujęciu rocznym w lipcu 2025 r.

Wykonanie budżetu po lipcu 2025

W piątek Ministerstwo Finansów informowało, że dochody budżetu państwa po lipcu wyniosły 313,8 mld zł, a wydatki 470,5 mld zł. Deficyt wyniósł 156,7 mld zł, co stanowi 54,3 proc. planu na cały ten rok. Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2025 roku wyniosło 470,5 mld zł, czyli 51,1 proc. planu. Jednocześnie było wyższe o ok. 31,3 mld zł (czyli o 7,1 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2024 (439,3 mld zł, czyli 50,7 proc. planu).

Ponadto resort finansów przekazał w komunikacie, że porównując wykonanie wydatków po lipcu 2025 roku z okresem styczeń – lipiec 2024 roku ich wyższe wykonanie wynika przede wszystkim z przekazania w marcu br. środków w kwocie ok. 19 mld zł z części 20 – Gospodarka (pierwsza transza) na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju SA wyemitowanych w roku 2020 na sfinansowanie rządowego programu "Tarcz Finansowych". W lipcu przekazano środki w kwocie 16 mld zł z części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie zobowiązań wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w latach 2020-2023.

