Nowe dane nt. polskiej gospodarki. Tusk: Można? Można

Premier opublikował zestawienie prezentujące dynamikę PKB w II kwartale 2025 roku. Polska z wynikiem 0,8 proc. wyprzedza m.in. Hiszpanię (0,7 proc.), Portugalię (0,6 proc.), Estonię (0,5 proc.) czy Węgry (0,4 proc.).

Polska i kraje południa Europy w badanym okresie radzą sobie zdecydowanie lepiej niż największe gospodarki strefy euro (Niemcy, Włochy). Irlandia mocno odstaje negatywnie z wynikiem – 1 proc. Średnie tempo wzrostu w UE jest dodatnie, ale dość niskie (0,2 proc).

GUS publikuje najnowsze dane

Tymczasem GUS przekazał, że Produkt Krajowy Brutto (PKB; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,4 proc. r/r w II kw. 2025 r. (wobec 3,2 proc.wzrostu r/r w poprzednim kwartale).

Konsensus rynkowy przewidywał 3,4 proc. wzrostu PKB w II kw. br.

"Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2025 r. zwiększył realnie się o 3,4 proc. rok do roku wobec wzrostu o 3,2 proc. w analogicznym okresie 2024 r." – czytamy w komunikacie.

W II kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3 proc., podał także GUS.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za II kwartał 2025 r., który zostanie opublikowany 1 września 2025 r., podał GUS.

