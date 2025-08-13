"Wyjątkowo odporna". Domański porównał polską gospodarkę do sytuacji w UE

"Przyspieszamy! Polska gospodarka w 2 kwartale wzrosła o 3,4 proc. wobec 3,2 proc. kwartał wcześniej. W otoczeniu niskiego wzrostu w UE, nasza gospodarka wykazuje wyjątkową odporność" – napisał Domański na swoim profilu na platformie X.

"W końcu także lepsze dane polskiej wymiany handlowej. Nadwyżka na rachunku bieżącym wyniosła 651mln euro podczas gdy analitycy oczekiwali ponad 1mld euro...deficytu. Po raz pierwszy od roku dynamika eksportu (1,9 proc.) była wyższa od importu" – dodał w kolejnym wpisie.

Wcześniej premier Donald Tusk opublikował zestawienie prezentujące dynamikę PKB w II kwartale 2025 roku. Polska z wynikiem 0,8 proc. wyprzedza m.in. Hiszpanię (0,7 proc.), Portugalię (0,6 proc.), Estonię (0,5 proc.) czy Węgry (0,4 proc.).

Polska i kraje południa Europy w badanym okresie radzą sobie zdecydowanie lepiej niż największe gospodarki strefy euro (Niemcy, Włochy). Irlandia mocno odstaje negatywnie z wynikiem – 1 proc. Średnie tempo wzrostu w UE jest dodatnie, ale dość niskie (0,2 proc).

GUS publikuje najnowsze dane

"Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2025 r. zwiększył realnie się o 3,4 proc. rok do roku wobec wzrostu o 3,2 proc. w analogicznym okresie 2024 r." – czytamy w komunikacie GUS.

W II kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3 proc., podał także GUS.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za II kwartał 2025 r., który zostanie opublikowany 1 września 2025 r., podał GUS.

