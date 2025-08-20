Rośnie zadłużenie Skarbu Państwa. Podano najnowsze dane

"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec lipca 2025 r. wyniosło ok. 1 833,4 mld zł, co oznaczało wzrost o 30,3 mld zł (+1,7 proc.) m/m. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

• dług krajowy: ok. 1.445,1 mld zł,

• dług zagraniczny: ok. 388,3 mld zł (tj. 21,2 proc. całego długu SP)" – czytamy w komunikacie.

Resort podał także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca wyniosło 1 803,1 mld zł, co oznaczało wzrost o 1,7 proc. m/m.

W czerwcu z kolei zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,7 proc. m/m.

Wykonanie budżetu po lipcu 2025

W piątek Ministerstwo Finansów informowało, że dochody budżetu państwa po lipcu wyniosły 313,8 mld zł, a wydatki 470,5 mld zł. Deficyt wyniósł 156,7 mld zł, co stanowi 54,3 proc. planu na cały ten rok. Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2025 roku wyniosło 470,5 mld zł, czyli 51,1 proc. planu. Jednocześnie było wyższe o ok. 31,3 mld zł (czyli o 7,1 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2024 (439,3 mld zł, czyli 50,7 proc. planu).

Ponadto resort finansów przekazał w komunikacie, że porównując wykonanie wydatków po lipcu 2025 roku z okresem styczeń – lipiec 2024 roku ich wyższe wykonanie wynika przede wszystkim z przekazania w marcu br. środków w kwocie ok. 19 mld zł z części 20 – Gospodarka (pierwsza transza) na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju SA wyemitowanych w roku 2020 na sfinansowanie rządowego programu "Tarcz Finansowych". W lipcu przekazano środki w kwocie 16 mld zł z części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie zobowiązań wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w latach 2020-2023.

