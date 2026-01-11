Poezja Pawła Kuszczyńskiego

MOJA PÓŁKA Tom "Wierszy zebranych" Pawła Kuszczyńskiego podsumowuje dorobek tego wielkopolskiego twórcy,
autora kilkunastu tomów poetyckich, laureata wielu nagród literackich, nie tylko zresztą za osiągnięcia w dziedzinie liryki, bo przypomnę, że wyróżniony też został Nagrodą im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego za "Wartości zauważone", zbiór recenzji krytycznoliterackich.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.