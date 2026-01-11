Poezja Pawła Kuszczyńskiego
Poezja Pawła Kuszczyńskiego

MOJA PÓŁKA Tom "Wierszy zebranych" Pawła Kuszczyńskiego podsumowuje dorobek tego wielkopolskiego twórcy,

autora kilkunastu tomów poetyckich, laureata wielu nagród literackich, nie tylko zresztą za osiągnięcia w dziedzinie liryki, bo przypomnę, że wyróżniony też został Nagrodą im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego za "Wartości zauważone", zbiór recenzji krytycznoliterackich.

