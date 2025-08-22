Banki unikną nowego podatku. Resort finansów zmienia zdanie

Komunikat w tej sprawie pojawił się w piątek na oficjalnym profilu Ministerstwa Finansów w serwisie X (dawniej Twitter).
Domański mówił, że MF pracuje nad nowym podatkiem. Zmienił zdanie
W czerwcu minister finansów Andrzej Domański powiedział, że w polityce Narodowego Banku Polskiego odnośnie oprocentowania rezerwy obowiązkowej można dostrzec "pewną nieefektywność", co wskazuje na zasadność wprowadzenia podatku od rezerwy obowiązkowej utrzymywanej przez banki w NBP.
Domański informował, że jego resort pracuje nad podatkiem od odsetek od rezerw obowiązkowych banków utrzymywanych w NBP. Minister szacował, że podatek ten dałby 1,5-2 mld zł dochodów budżetowych w przyszłym roku.
W Polsce stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 3,5 proc. Od lipca 2004 r. środki rezerwy obowiązkowej są oprocentowane w wysokości równej stopie referencyjnej, która obecnie wynosi 5 proc.
Banki będą płacić wyższy CIT
W czwartek Ministerstwo Finansów zaproponowało podwyższenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla banków do 30 proc. w 2026 r. (z obecnych 19 proc), a następnie obniżenie jej do 26 proc. w 2027 r. i wprowadzenie stałej stawki 23 proc. od 2028 r.
Resort szacuje, że zmiany skutkować będą zwiększeniem wpływów z podatku CIT w 2026 r. o ok. 6,5 mld zł.
"Łącznie w okresie 10 lat proponowane rozwiązania mają przynieść budżetowi ponad 20 mld zł, co będzie stanowiło istotny udział sektora bankowego w finansowaniu wydatków budżetu państwa, w szczególności zwiększonych potrzeb w odniesieniu do wydatków na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia" – napisało MF.
Przewidywany termin wejścia zmian w życie to 1 stycznia 2026 r.
