Banki unikną nowego podatku. Resort finansów zmienia zdanie

Komunikat w tej sprawie pojawił się w piątek na oficjalnym profilu Ministerstwa Finansów w serwisie X (dawniej Twitter).

twitter

Domański mówił, że MF pracuje nad nowym podatkiem. Zmienił zdanie

W czerwcu minister finansów Andrzej Domański powiedział, że w polityce Narodowego Banku Polskiego odnośnie oprocentowania rezerwy obowiązkowej można dostrzec "pewną nieefektywność", co wskazuje na zasadność wprowadzenia podatku od rezerwy obowiązkowej utrzymywanej przez banki w NBP.

Domański informował, że jego resort pracuje nad podatkiem od odsetek od rezerw obowiązkowych banków utrzymywanych w NBP. Minister szacował, że podatek ten dałby 1,5-2 mld zł dochodów budżetowych w przyszłym roku.

W Polsce stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 3,5 proc. Od lipca 2004 r. środki rezerwy obowiązkowej są oprocentowane w wysokości równej stopie referencyjnej, która obecnie wynosi 5 proc.

Banki będą płacić wyższy CIT

W czwartek Ministerstwo Finansów zaproponowało podwyższenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla banków do 30 proc. w 2026 r. (z obecnych 19 proc), a następnie obniżenie jej do 26 proc. w 2027 r. i wprowadzenie stałej stawki 23 proc. od 2028 r.

Resort szacuje, że zmiany skutkować będą zwiększeniem wpływów z podatku CIT w 2026 r. o ok. 6,5 mld zł.

"Łącznie w okresie 10 lat proponowane rozwiązania mają przynieść budżetowi ponad 20 mld zł, co będzie stanowiło istotny udział sektora bankowego w finansowaniu wydatków budżetu państwa, w szczególności zwiększonych potrzeb w odniesieniu do wydatków na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia" – napisało MF.

Przewidywany termin wejścia zmian w życie to 1 stycznia 2026 r.