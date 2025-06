Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym podatkiem. Domański zdradza szczegóły

O projektowanych przepisach Domański mówił w środę na antenie Radia Zet. – Dostrzegamy pewne nieefektywności. Między innymi taką nieefektywnością jest fakt, iż rezerwa obowiązkowa, którą banki utrzymują w Narodowym Banku Polskim jest wysoko oprocentowana – stwierdził.

Nowy podatek, który dotknie banki. Domański: 2 mld zł mogłyby trafić do budżetu

Jak tłumaczył, "to jest stawka powyżej 5 proc., podczas gdy w Europie praktycznie nigdzie rezerwy obowiązkowe – czyli takie środki, które banki muszą utrzymywać w banku centralnym – nie są oprocentowane i dlatego w Ministerstwie Finansów obecnie pracujemy nad takim specjalnym podatkiem dotyczącym właśnie odsetek od rezerwy obowiązkowej utrzymywanej przez banki w NBP".

– Dla mnie istotne jest to, że nie mówimy tutaj o podatku od nadmiarowych zysków. Nie mówimy tutaj o złym sektorze bankowym. To jest polityka, którą prowadzi Narodowy Bank Polski. Ja jako minister finansów nie mogę jej oceniać – argumentował.

– Natomiast to, co mogę zrobić, to mogę zaproponować wprowadzenie podatku, z którego szacuję, że mogłoby trafić do budżetu około półtora, być może 2 mld zł w przyszłym roku – powiedział szef MF.

Rezerwa obowiązkowa

W Polsce stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 3,5 proc. Od maja 2004 r. środki rezerwy obowiązkowej są oprocentowane w wysokości równej stopie referencyjnej, która obecnie wynosi 5,25 proc.

Na początku czerwca Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała – zgodnie z oczekiwaniami – pozostawić stopy procentowe bez zmian, po tym, jak obniżyła je w maju o 50 pb.

Czytaj też:

Kiedy kolejna obniżka stóp procentowych? Prognoza Goldman Sachs dla Polski