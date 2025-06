Kiedy kolejna obniżka stóp procentowych? Prognoza Goldman Sachs dla Polski

"Naszym zdaniem, dynamika inflacji w Polsce sprzyja wznowieniu łagodzenia polityki pieniężnej. Oprócz korzystnych zmian w koszyku dla gospodarstw domowych, dezinflacyjne czynniki zewnętrzne – takie jak słaby wzrost cen producentów, hurtowe ceny gazu utrzymujące się na ułamku ich szczytowego poziomu, siła złotego i gołębia polityka EBC – będą nadal ważyć na inflacji i utrzymywać ją poniżej celu w drugiej połowie 2025 r." – prognozują ekonomiści Goldman Sachs.

Po konferencji Glapińskiego. Prognoza Goldman Sachs

"Odzwierciedlając nasze gołębie poglądy na perspektywy inflacji, prognozujemy 100 pb luzowania polityki pieniężnej przed końcem roku, chociaż jastrzębi wydźwięk konferencji prasowej zwiększył niepewność co do terminu kolejnego cięcia" – czytamy w komentarzu banku do czwartkowej konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Napisano w nim, że "nawet jeśli (prezes NBP – red.) przyznał, że obniżka taryf gazowych dla gospodarstw domowych o około 15 proc. w lipcu zmniejszy inflację zasadniczą, prezes Glapiński utrzymał, że inflacja spadnie do 3 proc. r/r w III kwartale". Zdaniem ekonomistów, biorąc pod uwagę wielkość obniżki tej taryfy, słowa te "stanowiły jastrzębie spojrzenie na rozwijającą się sytuację".

Analitycy spodziewają się, że "inflacja będzie nieco poniżej celu od lipca". "Treść i ton jego (prezesa NBP – red.) komentarzy (oba jastrzębie) były zasadniczo niezmienione w porównaniu z jego poprzednim wystąpieniem prasowym w maju" – dodano.

Zdaniem Goldman Sachs perspektywy niższych taryf cen energii dla Polski są prawdopodobne. "Obecnie polskie kontrakty terminowe na taryfy energii elektrycznej wskazują na znaczny spadek po wygaśnięciu limitów pod koniec września" – napisał bank.

Stopy procentowe utrzymane. Decyzja RPP

W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 5,25 proc.; stopa lombardowa 5,75 proc.; stopa depozytowa 4,75 proc.; stopa redyskontowa weksli 5,30 proc.; stopa dyskontowa weksli 5,35 proc.

