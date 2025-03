"Dotknęła mnie osobiście". Prezydent Duda o śmierci Skrzypek

Barbara Skrzypek zmarła w sobotę 15 marca. Prezes PiS zasugerował, że za jej śmierć odpowiedzialni są prokuratorzy, którzy w środę (12 marca), przesłuchiwali ją – w charakterze świadka – w śledztwie w sprawie spółki Srebrna i tzw. dwóch wież. Przesłuchanie prowadziła kontrowersyjna prokurator Ewa Wrzosek.

We wtorek prokuratura ujawniła protokół z przesłuchania oraz wyniki sekcji zwłok. Według ustaleń lekarzy, Skrzypek zmarła w wyniku niewydolności krążenia spowodowanej "rozległym zawałem tylnej ściany serca, z obecnością skrzepliny i upośledzeniem drożności gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej".

Duda: Polska potrzebuje uczciwych funkcjonariuszy

Podczas swojego spotkania z mieszkańcami Wschowy prezydent Andrzej Duda apelował o udział w nadchodzących wyborach prezydenckich. W tym kontekście wspomniał także o śmierci Barbary Skrzypek.

– Proszę, żebyście szli [na wybory – przyp. red.], bo musimy dobrze wybrać. Nie wszystkie sprawy, które dzieją się w naszym kraju, dzieją się dobrze i nie wszystkie są dobre. Dotyka nas także wiele niezwykle przykrych zdarzeń, także jak to, co dotknęło nas, moje środowisko i mnie także osobiście w ostatnich dniach – powiedział prezydent, dodając, że chodzi mu o śmierć byłej szefowej biura Jarosława Kaczyńskiego. Andrzej Duda, jak wskazał, oczekuje, że śmierć Skrzypek, do której doszło najprawdopodobniej ze względu na stres wywołany przez przesłuchanie, zostanie wyjaśniona.

– Polska bardzo dzisiaj potrzebuje tego, tak samo jak potrzebuje uczciwych funkcjonariuszy polskiego państwa, którzy wtedy, gdy trzeba reprezentować interes publiczny […] będą go reprezentowali w sposób odpowiedzialny i godny, a nie kierując się jakąś polityczną nienawiścią i politycznym szaleństwem – mówił dalej.

